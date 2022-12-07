真實身分證、駕照 延至2025年執行

（綜合報導）國土安全部5日宣布，已將航空旅客擁有「真實身份證」（REAL ID）的最後期限，再推遲2年，延至2025年5月7日，目前，人們在搭乘美國國內班機時，不必出示真實身分證。

國土安全部這項計劃原定於2023年5月開始，現在要延到2025年5月7日才生效。這是新冠疫情爆發以來第3度展延。國安部官員表示，疫情使得人們申辦真實身分證變得更困難，再次延期有其必要。

全美多州的汽車監理廳(DMV)自動展延駕照和身分證有效期，而且作業模式改採預約制。新的身分識別規則規定，任何年滿18歲的乘客，如果要在國內飛行，都需要持有REAL ID的駕照，或其他經聯邦批准的身分證明文件才能登機。

國土安全部部長馬約卡斯在一份關於最新延遲的聲明中宣布。他說，「國土安全部將繼續與各州、哥倫比亞特區，和美國領地密切合作，以滿足REAL ID要求，此延期將為各州提供所需的時間，以確保其居民可以獲得符合REAL ID要求的執照或身分證。國土安全部還將利用這段時間實施創新，使流程更加高效和易於使用。我們將繼續確保美國公眾能夠安全出行。」

新規定執行日起，滿18歲的旅客在國內搭機，經過機場安全檢查站時必須持有符合REAL ID標準的駕照或身分證明、州府核發的增強版駕照(enhanced driver’s license)或其他聯邦運輸安全局( TSA) 接受的身分證件。

為防範恐怖攻擊，國會2005年通過「真實身分法案」(REAL ID Act)，藉此將頒發駕照和其他州身分證件的作業標準化，並遵循9/11委員會報告中的建議，確保政府能夠掌握任何登機或進入聯邦大樓者的身分。