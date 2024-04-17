百位華人82街集会 呼籲懲治罪犯 改善社會治安 支持內森·瓦斯奎茲和雷內·岡薩雷斯競選地方檢察官和市長

(本報訊)4月14日週日中午，在波特蘭華人聯合參政會的組織下，上百位華人聚集在波特蘭東南82街夾Division街，為華人社區發聲，呼籲改善城市 治安，同時力挺地方檢察官候選人內森·瓦斯奎茲（Nathan Vasquez）和波特蘭市長候選人雷內·岡薩雷斯（Rene Gonzalez）。

全體集會人員合影

波特蘭華人聯合參政會主要組織者王凱文講話

這次集會由波特蘭華人聯合參政會(Chinese Americans United Political Action Committee)主要組織者王凱文（Kevin Wang）主持。

在集會上，多位暴力犯罪的受害者代表首先分享了他們的遭遇，引起了現場與會者的共鳴。 其中，陳國治先生講述了自己遭受槍支暴力，身中數槍，警方卻十分冷漠、絲毫不作為。 他提醒社區，同樣的遭遇，也可能發生在任何一個人身上，呼籲大家，同心協力，維護正義。

暴力事件受害者陳治國先生分享自己的經歷

另一位社區代表分享了一位86歲華人阿婆被搶劫的經歷。阿婆住在老年公寓，在散步時遇到一男一女將其攔下，並對她的臉開始噴某種噴霧，導致她 很快失去意識。 等她再次醒來，發現身上唯一值錢的項鍊已經不知所蹤。

這位社區代表還分享了一位私人業主倉庫多次被盜竊的經歷。2023年某日，該業主的倉庫被歹徒開車撞碎了玻璃門，闖入倉庫偷竊了大量貨物。 報警後，警方表示人手不足，無暇處理。 兩個月後，竊賊再次光臨，鋸開封堵在門上的木板，再次實施竊盜。 又過了三個月，這批竊賊再次展開竊盜。 這次，他們更加猖獗，竟然用卡車拖曳的方式將倉庫後門直接拉掉，偷竊大量財物。 迫於無奈，該業主只能搬家。 可見，警方的不作為、對犯罪者的放任不管，導致罪犯肆無忌憚、越發猖獗！

受害者代表分享財產遭多次搶竊的經歷

接著，喬雨萱（Yuxuan Qiao，音譯）代表年輕一代華人發表演說。 她首先回憶起小時候在中國城街邊和朋友玩耍的歡樂時光，但過去幾年來，她親眼目睹了中國城的衰敗。 她也講述了自己在做志工的第一天，就親眼目睹了一位無家可歸者因過量吸毒而死亡的經歷。 這次經歷給她理留下了巨大的創傷。 她呼籲，雖然青少年沒有投票權，但是作為父母的成年人，有權投票，並且應該投票。 喬雨萱強調，「請記住，你們的投票不僅代表你們自己的聲音，你們也在為你們的孩子和其他沒有投票權的社區成員發聲!」

新生代華人代表發表演講

隨後，前麥魯瑪縣副地區檢察官B.J. Park提到了他在麥魯瑪縣地區檢察官辦公室工作的經歷。 他指出，當他向麥克·施密特（Mike Schmidt）提出有關偏見犯罪的擔憂時，對方稱目前不想採取行動，因為這不是新聞焦點。Park繼續指出，對有色人種受害者偏見犯罪的忽視已經持續多年。 她指出，相較之下，內森·瓦斯奎茲與他無數次討論偏見犯罪和受害者的情況，他對所有受害者的關懷，尤其是偏見犯罪的受害者。

前麥魯瑪縣副地區檢察官B.J. Park分享

地方檢察官候選人內森·瓦斯奎茲在演講中強調，每個人都應該在社區中感到安全，並承諾將始終把受害者和社區利益放在首位。 當選後，他將努力恢復刑責制度，堅持公正和平等地執行法律，將不遺餘力地為亞裔社區和所有有色人種社區帶來正義。 他希望，未來年長者和孩子們能安全地步行去學校、去教堂、去逛街，商家不再頻繁遭受破窗搶劫，罪犯將受到應有的懲罰。

波特蘭市地方檢察官候選人內森·瓦斯奎茲發表講話

最後，波特蘭市長候選人雷內·岡薩雷斯也上台致辭。 他表示支持內森·瓦斯奎競選地方檢察官，強調波特蘭市應該重建安全和繁榮，他將致力於增加警力、保護商家和家庭，使波特蘭再次成為美國最安全的城市之一。

波特蘭市長候選人雷內·岡薩雷斯發表講話

最後，集會主持王凱文呼籲華人社區積極支持參政會的工作，並呼籲大家行動起來，積極參與選舉，為華人社區的安全和利益發聲。

波特蘭市長候選人雷內·岡薩雷斯與選民握手

華裔老人向候選人內森·瓦斯奎茲斯捐款

這次集會不僅凝聚了華人社區的力量，更是對當地治安問題的集體呼籲與行動。 波特蘭華人社區期待透過積極參政實現社區的安全和繁榮。