白色雞蛋 v.s. 棕色雞蛋：究竟哪種更健康？

(2024-10-25 本報綜述)走進超市的雞蛋區，你可能會看到白色和棕色雞蛋並排擺放，這讓人不禁疑惑：哪種雞蛋更健康？顏色會影響營養嗎？讓我們來解答這個常見問題。

蛋殼顏色的來源

蛋殼的顏色其實與健康無關，完全取決於母雞的品種*。下白色蛋的母雞通常有白色羽毛和白耳垂，而下棕色蛋的母雞則多數有棕色羽毛和紅耳垂。這就像人類的髮色不同一樣，是基因決定的。甚至還有一些稀有品種的雞，能下出藍色或綠色的蛋。

營養差異

很多人以為棕色蛋更健康，但這只是外觀的錯覺。蛋殼的顏色不會影響雞蛋的營養成分。只要母雞的飲食和環境相同，白色蛋和棕色蛋的蛋白質、脂肪和維生素含量幾乎相同。真正影響雞蛋營養價值的，是母雞的飼養方式。如果母雞是放養的，吃天然飼料，它們下的蛋可能含有更高的omega-3脂肪酸和維生素D。因此，選擇雞蛋時，應關注母雞的飼養環境，而非蛋殼顏色。

口味與烹飪

在烹飪上，白色蛋與棕色蛋表現也幾乎沒有差別。無論是炒蛋、煮蛋還是做甜點，兩者的效果和口感都是相同的。有些人認為棕色蛋味道更濃郁，但這主要取決於母雞的飲食，而不是蛋殼的顏色。

如何挑選雞蛋

購買雞蛋時，與其糾結於顏色，不如關注雞蛋的新鮮度和標籤。美國農業部（USDA）的分級標準（AA、A、B）會告訴你雞蛋的質量，其中AA等級的雞蛋質量最佳。另外，查看標籤上的飼養方式也很重要，比如「放牧雞蛋」和「籠養雞蛋」的區別。

結論

無論是白色雞蛋還是棕色雞蛋，它們的營養價值、口感和烹飪效果基本相同。蛋殼顏色只是基因決定的外觀差異，與健康無關。因此，購買雞蛋時，重點應放在新鮮度和飼養環境，而非蛋殼顏色。無論你喜歡哪種顏色，這些「蛋白質小金礦」都能為你帶來美味與營養！