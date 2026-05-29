登山客遭巨石壓住 傷員險些被截肢

（本報綜述）胡德山（Mount Hood）近日發生驚險救援。一名登山客在雪線附近休息時，突然被一塊重達約16000磅、大小接近高爾夫球車的巨石壓住腿部。救援人員趕到後，一度做最壞打算，甚至讓俄勒岡健康與科學大學（OHSU）外科團隊搭機待命，準備在無法移開巨石時，現場為登山客截肢保命。

所幸，這場驚險救援最後沒有走到最壞一步。克拉克瑪斯消防局表示，救援人員成功將巨石抬起，把登山客拉出。這名登山客沒有骨折，血管也沒有受損，也沒有出現嚴重的腔室症候群，但失去了兩根手指。

事件發生在5月24日上午。約10時20分，稱有登山客被巨石壓住。克拉克瑪斯消防局技術救援隊隨即出動，抵達雪線後，帶著裝備搭乘雪地車前往現場。消防人員表示，抵達受困者身邊花了超過一個小時。

救援人員事後與登山客交談得知，事發時他似乎只是停在一條雪道旁休息，並不知道發生了什麼。下一刻，他已被巨石壓在下面。消防官員表示，該區山坡覆蓋不少碎石，較大的岩石也可能突然鬆動滾落，並非完全罕見。

但這也讓救援變得非常危險。因為山坡不穩，救援人員在靠近受困者時，也可能被其他滾落的石塊擊中。換句話說，這不只是把人救出來的問題，現場每一步都可能危及救援隊本身。

救援隊最後使用一種能抬升重物的氣囊，類似用來頂起大型卡車的設備。他們先把氣囊放在巨石一側，慢慢充氣，讓巨石一點一點抬起。同時，救援人員還用大型固定帶綁住巨石，再用長鋼索連接到約75英尺外的另一塊岩石上，防止巨石在抬升過程中再次落回登山客身上。

整個過程大約持續一小時。當巨石被抬到足夠高度後，救援人員終於將登山客拖出，並送往醫療救治。

克拉克瑪斯消防局營長表示，從現場情況來看，登山客能保住腿部已是非常幸運。他說，對於被巨石壓住那麼長時間的人來說，沒有骨折、沒有血管傷害，結果已經相當驚人。

山區風景雖美，但風險常常來得毫無預警。只是停下來休息一下，下一秒可能就變成生死救援。登山前多留意地形、避開鬆散岩石區，也許就是保護自己的第一步。