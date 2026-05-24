瘋男闖民宅揚言滅門 女屋主反擊嚇退對方

（本報綜述）波特蘭一名女子近日經歷驚險一幕：深夜在家看電影時，突然發現一名陌生男子闖入屋內，還當場威脅要「殺光全家」。情急之下，她竟直接衝上去反擊，成功把對方嚇跑，整個過程讓她直呼「完全失控」。

警方表示，事件發生在5月14日晚上11時35分左右，地點位於北Overlook Terrace3900號路段。當時35歲嫌犯提摩西·里德闖入民宅，屋內只有女屋主和孩子在家。

女屋主布朗回憶，當時丈夫不在家，她正在樓下看電影，8歲孩子已經睡覺。突然聽到屋內有人大聲喊叫，起初還以為是有人在外面說話，結果走到樓梯口一看，發現陌生男子竟站在自己家裡。

「他一直大喊，還說要殺了所有人，」她說，「我當下真的整個人炸掉，完全失去理智。」

布朗表示，對方手裡拿著自家金屬垃圾桶的蓋子，還握著不明物體，不斷出言威脅。但她沒有選擇逃跑，而是直接衝上前對峙，甚至一路把對方趕出家門。

鄰居的監控畫面顯示，她一邊追趕一邊大喊要對方滾出去，氣勢相當強硬。她事後表示，「我就是想讓他害怕我」。

嫌犯逃離後跑到附近的Overlook Park，警方趕到現場追捕。在追逐過程中，里德拒絕配合，甚至突然轉身，用一塊約壘球大小的石頭砸向警員頭部，導致警員受傷送醫，所幸經治療後已無大礙並可返回工作。

警方隨後將嫌犯壓制逮捕，目前他被關押在麥魯瑪縣監獄，面臨多項重罪指控，包括一級入室盜竊、一級逃逸、二級攻擊、襲警以及三級毀損財物等。

警方透露，這名嫌犯其實早有前科，就在幾天前，還曾在公園對兒童做出猥褻行為，並威脅他人生命。

雖然這次事件沒有造成更嚴重後果，但對受害家庭的影響仍然很大。布朗表示，年幼的孩子當晚雖然熟睡，但大兒子已經開始對「家裡是否安全」產生恐懼。「我腦中一直浮現他站在我家裡的畫面，真的揮之不去，」她說。