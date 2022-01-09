疫情爆發下的波特蘭 人人自危
本州衛生專家警告，下星期開始，大部份民眾都會接觸到新冠病毒，打疫苗，做足防疫措施尤為重要。衛生局周五公佈周四的單日確診數字已爆至10,451，顯示新一波疫情已抵步，預測未來數周將會是俄勒岡州抗疫最艱難的時期。州衛生局在周五的新聞會上作出了一連串的預測。州長亦宣布下周起將派出500名國民軍到醫院協助。
州衛生局專家西德林格博士說，情況在好轉之前會變得更糟，每個俄勒岡人都將受到感染或更多的影響，例如醫療系統過度飽和，學校和企業因太多員工生病而要暫時關閉 。他再次強調，人人都要接種疫苗，否則病毒就會找上門。雖然疫苗不能確保您不會感染生病，但卻能大大減低重症和死亡的情況。
今波疫情的影響而開始湧現，各行業包括餐飲業，航空業，甚至學校或法院，都因有眾多人員感染了病毒而要暫停或改變運作方式。
州教育部長表示，他們原想盡量保持面授課程的方式，但現在似乎也太困難了，多家中學已宣佈暫重回在線學習。
在預計入院人數湧現，缺乏床位、工作人員或關鍵醫療設備不足的情況下，俄勒岡州醫院制定了新的臨時指南，以幫助醫護人員確定哪些患者應該獲得救命的護理。這個指南，只有當醫院用盡所有其他選擇來治療每位患者時，才會發揮作用，包括將病人轉移到其他設施、推遲非緊急手術和護理、儲備物資以及為重症患者重新調整現有的床位和空間等。
截至周五，全州醫院只剩下42張加護病床，5%普通病床。
衛生局官員指出，這個臨時工具（指南）並不完美，但它可以確保臨床醫生在面對這些令人痛苦的決擇時，可以確信他們所使用的標準是符合俄勒岡州的非歧視和健康公平價值觀。