疫情後五年仍有大量大學生選擇上網課

（本報綜述）新冠疫情期間，全美各級學校不得不全面轉向線上教學。五年過去，如今雖然課堂早已恢復實體，但在俄勒岡各大專院校，仍有相當多學生選擇部分甚至全部課程以線上方式修讀。

以俄勒岡州立大學（OSU）為例，該校在疫情前就已投入線上教育，現今更提供多達57個本科學位與26個研究所學位，以及其他完整的線上學程。社區學院的線上課程比例更高，全美已有超過40%的課程在網上進行。這顯示，線上學習已不再只是疫情下的權宜之計，而是高等教育的重要組成部分。

線上課程的形式多樣，包括需要即時互動的「同步課程」，以及學生可自行安排時間的「非同步課程」。許多學生認為，這樣的彈性安排能更好地平衡課業、工作與家庭生活。就讀波特蘭州立大學的學生奧黛麗·卡爾森表示，線上課程讓她能在兼職工作之餘，依舊順利完成學分。

在OSU擔任學生會會長的凱拉·拉米雷茲則指出，對於遠離校園的學生或需要兼顧家庭責任的人，線上課程提供了重要的教育機會。

不過，教授們也提醒，線上學習並非萬能。OSU德語教授海杜施克認為，雖然網課擴大了教育的可及性，但部分課程需要面對面的互動才能達到最佳效果。波特蘭州立大學英語教授兼教師工會代表比爾·奈特則表示，線上與實體課程應該互補，而不是彼此取代。

整體來看，線上學習在俄勒岡的高等教育體系中已形成長期趨勢，並重新塑造了學生與教師的教學互動方式。對許多家庭與在職學生而言，這不僅是疫情留下的遺產，更是一種持續存在的教育選擇。