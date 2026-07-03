畜生不如!波特蘭男子性侵6歲女童 利用繼父身份長期操控女孩

（本報綜合報導）令人髮指！俄勒岡州波特蘭一名33歲男子埃爾德·曼努埃爾·古鐵雷茲-祖尼加（Elder Manuel Gutierrez-Zuniga），長期性侵一名（從女孩6歲開始）女童，2026年6月29日被法院重判50年有期徒刑。

罪名累累12項強姦罪成立

被告被陪審團認定犯下以下重罪：

12項一級強姦罪

7項一級雞姦罪

1項一級強姦未遂罪

2項一級性虐待罪

2項刑事虐待罪

1項利用兒童從事性明確行為罪

其中3項強姦與6項雞姦涉及12歲以下兒童，觸發俄勒岡州「Jessica’s Law」（潔西卡法案），強制最低25年徒刑。

麥魯瑪縣副地方檢察官米赫內亞·莫加（Mihnea Moga）在判決後痛心地說：

「被告利用自己作為孩子父親般人物的地位，趁機侵害這名脆弱且易受影響的兒童。我希望今天的判決能為受害者帶來些許慰藉，讓她知道施害者已為其惡行付出代價。」

父親般的信任 竟成多年噩夢

這起案件最令人心痛之處，在於兩人的關係。

古鐵雷茲-祖尼加是受害者生活中的父親般人物（father figure），還有媒體報道女童是男子的未成年的繼女（underage stepdaughter），卻嚴重背叛了這份信任。他不僅長期對受害者進行性侵，還將她視為「男女朋友」，以控制狂和家庭暴力方式對待：

不准她化妝

嚴格控制她穿什麼衣服

限制她能接觸哪些男性

不斷追蹤她的行蹤和行為

甚至「開玩笑」威脅要殺害她的家人

受害者從6歲開始遭受虐待，一直到進入青春期早期才勇敢站出來。2025年，她向高中同學傾訴後，在同學的鼓勵下報警。警方隨後在2025年3月13日逮捕了被告。

受害者不僅詳細描述了長年遭受的性侵與身體虐待，還提供了關鍵證據——被告傳給她的多條性暗示簡訊，裡面充滿暗語和性要求。

判決正義 受害者終於能喘息

目前，古鐵雷茲-祖尼加已被移送監獄服刑。這起案件再次提醒我們：兒童性侵往往發生在最應該保護他們的人身邊。家長們，請多留意孩子的異樣情緒與行為，勇敢發聲，才能及時阻止悲劇。

希望這50年的重刑，能給受害女孩一些遲來的公道與療癒，也願所有孩子都能在安全的環境中成長。