留車內的遙控器釀悲劇　小溫哥華男子家中被殺

（本報綜述）華盛頓州溫哥華市（Vancouver, Washington）日前發生一起震驚社區的槍擊命案，一名父親在自家住所內遭槍殺，而起因可能只是一把被留在車內的車庫門遙控器。警方初步懷疑，嫌犯先是侵入附近住戶車輛，再藉由從受害者車內取得的車庫門鑰匙進入住宅，最終釀成悲劇。

這起案件發生於5月3日凌晨約4點，地點在溫哥華市艾爾斯沃斯泉（Ellsworth Springs）社區東南法國路（SE French Road）與東19街（19th Street）一帶。警方接獲報案趕抵現場時，發現一名男子重傷倒臥家中，雖緊急送醫搶救，但仍宣告不治。

死者尚未公開姓名，但其表親向媒體表示，死者是一名「從不動粗的紳士」，長期與家人一同參加教會活動，熱愛釣魚與家庭生活。死者與妻子共同撫養七名成年子女，其中包括三名繼子與四名親生子女，生活勤奮踏實，深受親友愛戴。

更令人痛心的是，警方正在調查這起命案是否與稍早發生在距離數條街外的汽車侵入盜竊事件有關。據報導，當日稍早時候，東北15街（NE 15th Street）8500號附近的住戶報警，稱有人在深夜徘徊街頭、試圖打開車門、疑似尋找車內貴重物品。

警方調查發現，死者住所前的停車位也曾出現可疑人士，而案發現場甚至找到死者的車庫門遙控器，極可能是嫌犯先闖入車輛取得遙控鑰匙，再藉此進入死者車庫。根據警方推測，死者可能在屋內與闖入者相遇後遭開槍射殺。

目前，警方尚未公布死者身份，也尚未逮捕任何嫌犯，但已確認此案可能屬隨機犯案，死者與嫌犯之間並無直接關係。

死者親屬表示：「這件事真的讓人心碎，他在自己家中都無法安全，令人無法接受。我相信警方會盡力讓兇手落網，給家人一個交代。」

此案也再次提醒社區居民，切勿將車庫遙控器等重要物品隨意放在車內。雖然許多人為了方便會將遙控器留在車上，但這樣一來若車輛遭人闖入，等同讓不法份子輕易取得進入住宅的鑰匙，後果不堪設想。警方呼籲民眾提升安全意識，加強家居與車輛保護措施，避免成為犯罪目標。