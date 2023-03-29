留意有知名品牌調味料含重金屬可能影響身體功能

（綜合報導）僅在過去的兩年裡，就已經有四起關於知名品牌香料、調味料中含有大量有毒重金屬的集體訴訟被提起。

美國消費品測評類雜誌《消費者報告》在於2021年發表的一份分析報告中，詳細說明了關於有毒調味料的問題。

但迄今，這些有毒的香料和調味料仍在各大超市中銷售，而且美國食品和藥物管理局（FDA）仍未對乾香料和調味料中的重金屬含量設定限制。

《消費者報告》雜誌發表的這份報告題為“你的香料、調味料可能含有砷、鎘和鉛”。

其中詳細分析了126種來自國家和私人公司的品牌產品，如Great Value（沃爾瑪）、La Flor Spices、McCormick & Company、Penzeys Spices、Spice Islands和365 By Whole Foods Market（全食超市）等等。

分析發現，在大約三分之一的測試產品（40種）中，“重金屬砷、鉛和鎘的平均含量，高到即使是經常食用的典型份量，也足以對兒童健康造成危害”，而且大多數的產品也會對成人健康造成的威脅。

在該報告發表後，麥考密克公司（McCormick & Company）是第一個面臨集體訴訟的知名品牌公司。該訴訟於2022年1月被提起。

據報導，該訴訟最後於2022年5月以300萬美元的價格和解。根據該訴訟的文件，被告被指控沒有警告消費者，其一些香料、調味料產品可能被污染，其中含有大量有毒重金屬。

被檢測出含有有毒重金屬（包括鉛、砷和鎘）的麥考密克香料產品，包括烹飪用羅勒粉（Culinary Ground Basil）、薑粉（Ground Ginger）、牛至粉（Ground Oregano）、辣椒粉（Paprika）、百里香粉（Ground Thyme）和薑黃粉（Ground Turmeric）等。

該訴訟概述說，《消費者報告》的分析表明，“香料、調味料公司本有可能限制其產品中的重金屬含量”，因為大約“三分之二（消費者報告）所測試的香料產品中，重金屬含量都並不高”。

該訴訟還指出，如Bolner’s Fiesta和Al Wadi Al Akhdar的其它公司的產品，也進行了這種測試。

此外，被告本知道它可以檢測重金屬，但卻沒有這樣做；而且它本可以安全地從其香料、調味料產品中去除這些重金屬，但同樣沒有這樣做。該訴訟稱，相反，“被告選擇忽視消費大眾的健康安全，以便追求更高利潤。”

在接受《消費者報告》採訪時，麥考密克公司表示，他們確實在其生產工廠對產品進行了重金屬檢測。

下一個集體訴訟是在2022年3月針對亞馬遜公司的“Happy Belly” 品牌的產品提出的。隨後，在2022年6月，又有針對沃爾瑪公司的“Great Value” 品牌的香料、調味料提出的訴訟。

這兩起訴訟都認為，訴訟中列出的產品中均含有包括砷、鎘和鉛在內的有毒重金屬，而被告既沒有在調味品的成分錶中列出有毒重金屬，也沒有警告消費者可能存在這些重金屬。

迄今為止的最後一起集體訴訟，是在2022年8月針對亞馬遜公司和全食超市公司提起的。這些公司被指控沒有向消費者披露某些全食超市的香料、調味料，包括“365 By Whole Foods Market” 品牌的羅勒、小茴香和生薑粉等產品，含有鉛、砷和鎘。

雖然香料、調味料產品的質量，是歸美國食品和藥物管理局負責，但該聯邦機構並沒有對重金屬含量作出任何限制，這使得消費者無法獲得產品安全方面的保證。

《消費者報告》的食品政策主任朗霍爾姆指出，香料公司的確會定期對產品進行安全測試，但這些測試主要是針對沙門氏菌等有害細菌進行的。

鉛、砷和鎘可以增加癌症患病率，帶來對認知和生殖系統的破壞，以及誘發其它不良狀況的風險。接觸鉛會使兒童面臨智商降低、行為問題（如注意力缺失多動症）、2型糖尿病和其它健康問題的風險。

據《消費者報告》的專家說，在31種產品中，鉛的含量都非常高，以至於超過了任何人一天中應該攝入的最大數量。

《消費者報告》的分析引用了《發病率和死亡率週報》（Morbidity and Mortality Weekly Report）2018年發表的一項研究。該研究發現，22%的食品樣本——主要是香料、調味料——中的鉛含量很高。這些樣本來自北卡羅來納州的家庭，那裡的兒童曾遭受了鉛中毒。

《消費者報告》的專家說，保持警惕，仔細選擇調味料，可以更大限度地減少我們接觸有毒產品的機會。