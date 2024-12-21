男高中畢業生控告遭學區女員工性虐待索賠千萬

(本報綜述)俄勒岡州Lebanon市的一名前Lebanon高中學生近日對當地學區提起訴訟，要求高達 1000萬美元的賠償，指控學區在招聘和管理過程中存在嚴重疏忽，未能防止他遭受一名前員工的性虐待。

這起訴訟源於該校前職員珍妮弗·伯頓的定罪。珍妮弗於2023年8月承認 三級性虐待輕罪，被判45天監禁和3年監管緩刑，並需登記為性犯罪者。

該訴訟由波特蘭律師妮可·勒米厄於10月向林恩縣（Linn）巡迴法院提起，指控學區在招聘珍妮弗時疏忽，未能保護受害學生。

根據訴訟文件，珍妮弗最初在受害學生還是初中足球隊成員時，便開始對其進行「誘導」行為。該學生後來進入Lebanon高中，成為足球隊成員，珍妮弗及其丈夫與球隊的後援會密切相關，珍妮弗也因此有機會對該學生表現出「特殊關注」。自2018年，女職員珍妮弗在學校走廊及各類活動中刻意與該學生調情，評論其外貌，並觸碰其肩膀、手臂等部位；透過Facebook和Snapchat頻繁傳送「不適當的訊息」，包括裸照和影片，並要求該學生回傳裸照；伯頓約定時間與該學生見面，並在車內發生性關係，當時該學生仍未成年。

訴訟聲稱，珍妮弗·伯頓在該學生年滿18歲後逐漸失去興趣，並「轉向下一名受害者」，且受害者不止一人。

訴訟指控學區在伯頓任職期間，忽視明顯的警示跡象和可信舉報，未及時展開調查，導致受害者遭受長期虐待。此外，訴訟指控學區存在欺詐行為，聲稱其教育計劃「安全且對孩子有益」，但實際上在現行政策下，學生面臨被信任職員性虐待的風險。

針對訴訟內容，學區發言人表示，由於訴訟正在進行中，校方無法對此發表評論。

警方調查中，共有三名前學生指控曾與該女職員珍妮弗發生性關係，其中兩人稱當時仍未成年。一名受害者的描述與訴訟內容相符。

根據現有資料，珍妮弗·伯頓（Jennifer Burton） 在犯罪發生時於 俄勒岡州Lebanon高中任職，擔任特殊教育部門教師，隨後調任健康資源部秘書。在2024年1月，學區接獲舉報後，將伯頓安排為行政休假。隨後，她因被指控與未成年人發生不當行為而遭到逮捕。