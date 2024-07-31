男子Long Beach海灘駕車故意碾死海鷗25隻！

(本报综述)據華盛頓州魚類與野生動物警察局消息，一男子涉嫌在華盛頓的Long Beach海灘故意駕車碾壓一群海鷗，並險些撞到兩名沙灘遊客。當局正試圖聯繫該嫌疑人。

據報導，7月27日晚上8點左右，這名男子駕駛一輛銀色吉普切諾基（JCherokee）在克利普森海灘（Klipsan Beach）附近的長灘（Long Beach）外碾壓並殺死了25隻海鷗。此行為被目擊者描述為「故意」。

目擊者稱，多人看見這輛吉普車幾乎撞到在海灘上遛狗的兩人。三名目擊者還設法攔下司機，並拍攝了其車輛的照片，提供給了警方。

華盛頓魚類與野生動物警察局表示，他們已經確認了這名司機的身份，據信他居住在外州。目前，當局正努力與其取得聯繫，並呼籲任何知情者提供更多信息。任何知情者請立即聯繫華盛頓魚類與野生動物警察局。

許多網友對此事件表達了強烈的譴責。一位網友表示，這名男子應該被「依法起訴並受到最嚴厲的懲罰」，他認為海鷗雖有時惹人厭，但也是自然界的一部分，有其重要的生態作用。另一位網友則建議，每殺一隻海鷗應至少判一年監禁，並沒收其車輛。

也有網友指出，這樣的行為毫無意義，認為「鳥類並沒有傷害任何人」，這樣的愚蠢行為會讓嫌疑人付出代價。更有網友提到，海鷗其實是受保護的鳥類，打擾它們的築巢行為是違法的。

然而，也有網友對這樣的憤怒表示質疑，認為在城市裡有更嚴重的人類罪行卻未受到相應的懲罰，而對這名嫌疑人的處罰要求顯得過於嚴厲。

不論觀點如何，大多數網友都認為這名男子應該為他的行為負責，並呼籲當局迅速採取行動將其繩之以法。