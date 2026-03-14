男子開槍專門射交通攝像頭 造成損失逾50萬美元

（本報綜述）波特蘭一名男子因槍擊多處交通監控攝影機、造成超過50萬美元損失，日前被法院判刑。麥魯瑪縣巡迴法院法官拉文裁定，30歲的格里哈爾瓦（Chase Grijalva）須入獄兩年，並接受五年正式緩刑監督。

案件發生於2024年。波特蘭警方當時調查多起槍擊事件，發現市內多個交通監控攝影機遭到破壞。警方指出，自2024年5月27日開始，陸續發生至少七起槍擊事件，均針對市政府設置的交通監控設備。

警方於2024年6月10日逮捕格里哈爾瓦。警方表示，他在東北馬丁路德金大道與Oregon街附近，以及東南Stark街122大道與148大道一帶開槍破壞設備。警方後續確認，他共打壞約12個交通監控攝像頭，造成市政府財產損失超過50萬美元。警方表示，當時接到槍擊報案後趕往現場，發現一名男子駕駛深色轎車停車後向市政府設施開槍，隨後離開現場。不久後，警方又在其他地點接到類似槍擊報案。

在逮捕過程中，警方指出格里哈爾瓦情緒激動且不配合執法，並多次伸手觸碰腰部位置。考慮到此前剛發生多起槍擊事件，警方認為情況具有危險性，最終使用武力將其制服並逮捕。事件中格里哈爾瓦及一名警員均受輕傷。

根據法庭文件，格里哈爾瓦在接受調查時表示，他之所以射擊交通監控攝影機，是因為認為這些設備是政府「勒索」民眾的工具。文件亦顯示，他在解釋行為時曾表達帶有強烈宗教色彩的極端想法。

檢方指控格里哈爾瓦涉及17項一级刑事毀損罪、17項非法使用武器罪，以及拒捕罪。最終，他承認一項一级刑事毀損罪與三項非法使用武器罪，其餘多項指控未繼續審理。法院除判處兩年監禁外，還要求格里哈爾瓦支付約5萬美元賠償金。檢方表示，如果他在五年緩刑期間違反相關規定，可能還需再服五年監禁。