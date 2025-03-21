男子身中55刀 尸體又遭縱火焚燒

（本報綜述）七年前，波特蘭青年男子安德魯·哈撒韋（Andrew Hathaway）被發現陳屍於一輛燃燒中的車輛後車廂內，身上佈滿 55 處刺傷。如今，這起駭人命案終於塵埃落定，麦魯瑪縣（Multnomah）巡迴法院陪審團於3月14日週五裁定，44歲男子托馬斯·羅伯特·科隆（Thomas Robert Colon）罪名成立，他將面臨終身監禁的判決。

命案細節浮出水面

根據麦魯瑪縣地方檢察官辦公室的報告，這起案件發生於 2018年9 月3日。當時，27歲的哈撒韋前往一處民宅，該住所由兩名男子租住，而殺人犯科隆當時也在場。檢方指出，當晚這幾個人共同吸食毒品並處於亢奮狀態，隨後房屋主人離開，屋內僅剩受害人哈撒韋與殺人犯科隆。隨後，兩人爆發激烈爭執並發生肢體衝突。

根據一名證人的供詞，打鬥中，殺人犯科隆佔據上風，而受害人哈撒韋開始大聲呼救。屋主隨後介入，將兩人分開，兩人暫時平靜了下來。然而不久後，衝突再度升級，哈撒韋遭到科隆的猛烈攻擊，最終被科隆毆打並刺死。

焚屍滅跡 仍難逃法網

警方調查顯示，事發後，兇手科隆與另外兩名男子將死者的屍體搬運至其車輛後車廂內，駛往北波特蘭馬林大道（Marine Drive）一處偏僻停車場，試圖將尸體點燃毀屍滅跡。根據KOIN 6新聞報導，當晚約凌晨1點，波特蘭消防救援隊趕赴火災現場，發現燒焦的車輛後，在後車廂內發現了死者的屍體。

法醫解剖結果顯示，哈撒韋生前遭受55 處刀刺傷、6處切割傷，並且早在火災發生前便已死亡。儘管屍體因大火嚴重焦黑，仍難掩滅跡痕跡。

七年後終獲正義 凶手將面臨終身監禁

檢察官指出，這起案件在調查初期曾因多方誤導信息而進展緩慢，歷時多年才終於查明真相，將凶手繩之以法。麦魯瑪縣地方檢察官資深副檢察官肖恩·歐弗斯崔特（Shawn Overstreet）在聲明中表示：「這起判決讓死者哈撒韋的家人終於能夠獲得一絲慰藉。他們承受了近七年的痛苦，如今終於迎來正義。」

法院記錄顯示，科隆已於審判過程中承認二級縱火罪、二級屍體虐待罪以及干預物證罪。此外，他還將被控二級謀殺罪。根據俄勒岡州法律，他將面臨終身監禁，且至少須服刑 25 年後才有可能申請假釋。

法院預計於 3 月 19 日（週三）對科隆進行正式宣判。這起案件的結案，不僅為受害者家屬帶來了一絲慰藉，也再次提醒世人，無論犯罪者如何試圖掩蓋罪行，正義終將到來。