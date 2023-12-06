男子被Johnson Creek洪水沖走恐已溺亡

(本報綜述)12月4日週一早晨，波特蘭東南部發生了一起令人心碎的事件，一男子被Johnson Creek河湍急的水流沖走，消防救援人員沿河道展開搜尋後無果，推測男子恐已溺 亡。

週一早上7點左右，接警後的波特蘭消防和救援部門迅速趕往Tacoma MAX車站附近的Johnson Creek河。受害者的朋友傑弗裡·特里斯坦說，受害者當時正在幫助該區域的無家可歸者，「眨眼間」就被湍流沖走。「我不知道他怎麼靠得那麼近」，特里斯坦在事件後表示。

Milwaukie 警察、Lake Oswego湖消防和Lake Oswego消防與波特蘭消防一同參與了搜救工作。Clackamas 消防局部署了救援艇，但由於水流湍急，船艇側翻、自救不暇，救援被迫中斷。

「水流變得非常湍急，我們的兩艘船都翻了。所有的救援人員都只能展開了自救，好在最終脫離水面，安全上岸。即使是對那些經常為此類事件接受培訓的救援團隊而言，這次洪水也超出了他們的承受範圍，」波特蘭消防和救援的里克·格雷夫斯解釋說。

當局表示，鑑於目前的情況，這項任務的重心已從搜救轉變為遺體尋找的工作。麥魯瑪縣治安官辦公室將決定在何時重新開始搜尋工作，以尋找並確認受害者的下落。截至週二晚上，Johnson Creek水位仍然過高，搜尋工作無法安全地進行。

里克·格雷夫斯強調，汛期Johnson Creek河非常危險，他警告任何考慮接近洪水水域的人不要冒險。令人擔心的是，國家氣象局預測，Johnson Creek的水位在接下來的降雨時期不斷上升，溺亡風險隨之增加。當局敦促居民務必謹慎，遠離河道，謹慎溺水。

此外，為應對洪水威脅，波特蘭市已經設立了幾個沙袋填充點，地址分別為Lents Park停車場（地址為SE 88th Ave，位於Holgate Blvd以南）；Gabriel Park停車場（地址為SW 42nd Ave和Vermont St.），以及SE 111th Ave和Harold St.三個地點。市府將提供免費的沙袋，居民需要自備鏟子。