男子背2英呎大刀闖民宅 對峙警方4小時後被捕

(本報綜述)近日，家住西北28街和Upshur街附近的居民目睹了一場長達4個小時的警匪對峙。一男子躲進該街區的一所房屋內數小時，警方用盡了各種方法才最終將其抓捕。

事件發生在上個周五的上午 9 點左右，當時嫌疑人持刀試圖進入該街區的一所房屋，並試圖刺傷房屋內的居民，隨後該房屋內有人向嫌疑男子開槍，雖未命中，但仍將其從家中擊退。男子倉皇逃竄至Upshur街和26街附近的另一處公寓中。聞訊趕來的警察迅速對嫌疑男子所在的建築進行了封鎖，使用了一系列的特殊手段後，最終才於下午3:45分將對方抓獲。

波特蘭警察局公關專員Mike Benner解釋說：「我們使用一些特殊的爆炸裝置炸毀了公寓前門，然後我們在公寓中投放了催淚瓦斯，這才將嫌疑人從公寓裡趕了出來。」

事後，一位女目擊者奧德拉·普羅思羅回憶，「我和她四目對視，方才看到他後背上背著一把長2英呎(半米多長)的大刀！」她看到嫌疑人進入鄰居的公寓後，在街上攔住一輛救護車，向急救人員發出了信號，尋求幫助。「我知道，如果我撥打 911，我就只能等，誰知道要等待多久。」她解釋了自己為什麼會攔下救護車而非直接報警。

警方表示，他們相信嫌疑人認識他進入的第一棟房子裡的住戶，而且嫌疑人也很熟悉他被封鎖在的公寓裡。

波特蘭警方確認，嫌疑男子是 41 歲的Jerome Strickland，目前關押在麥魯瑪縣監獄。他被指控犯有一級入室盜竊、二級攻擊未遂和非法使用武器罪。