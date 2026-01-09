男子槍殺前女友後偽造酒駕車禍被揭穿

（本報綜述）一場看似普通的翻車事故，最終揭開一起震驚俄勒岡州的命案真相。來自塞勒姆市的40歲男子泰勒·安德魯·霍爾曼（Tyler Andrew Holman），近日在法院認罪，承認於2025年初槍殺前女友後，企圖以酒駕車禍掩蓋犯罪行為，最終仍被警方查明真相。

檢方指出，案件發生於2025年1月27日清晨6時30分左右。當天警方接獲通報，在獨立城（Independence）科瓦利斯路（Corvallis）發生一起單車翻覆事故。警員到場後發現，駕駛霍爾曼受傷，而車內一名女子已明顯死亡，現場情況隨即引起警方高度警覺。

經驗屍確認，死者為35歲的艾希莉·珍·甘道菲，其死因並非車禍，而是槍擊。調查進一步還原出駭人經過：霍爾曼在塞勒姆地區將甘道菲射殺後，將其遺體放入車內，隨後在酒後駕車外出，企圖製造一場車禍來掩飾命案，不料途中翻車，反而讓整起事件曝光。

警方調查顯示，霍爾曼與甘道菲曾有感情關係。更令人唏噓的是，甘道菲在案發前不到一年，曾報案指控霍爾曼對其施暴，但該案因證據不足未能成案。如今舊案浮現，也讓外界質疑是否錯失了阻止悲劇的時機。

案件發展過程中，警方還查出另有他人涉案。一名男子洛根·威爾金斯被指控協助搬運遺體並竄改證據，已於2025年認罪，承認侮辱屍體及妨礙司法等罪名。

霍爾曼日前在法院承認二級謀殺罪，作為認罪協議的一部分，其餘相關指控將被撤銷。不過，二級謀殺屬重罪，他將面臨終身監禁，且至少須服刑25年後才有資格申請假釋。法院已排定於1月14日進行量刑。

執法人員表示，這起案件手法荒謬卻令人不寒而慄，也再次顯示，再精心的掩飾，終究難逃司法追查。