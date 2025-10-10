男子朝聯邦官員吐口水遭重罪起訴

（本報綜述）波特蘭一男子被控在美國移民與海關執法局（ICE）辦公大樓外朝聯邦官員吐口水，週二（10月7日）首次出庭，面臨攻擊聯邦執法人員的重罪指控。

據《俄勒岡人報》報導，38歲的亞歷山大‧傑伊‧博伊斯於10月5日晚間參與ICE大樓外的抗議活動。根據檢方描述，當時執法人員透過擴音器要求群眾後退，讓車輛進出，但博伊斯拒絕配合，反而對一名海關與邊境保護局警官大聲辱罵，並朝對方臉上吐口水。

聯邦檢方助理指出，現場監視畫面與執法記錄器完整拍下博伊斯「用力吐口水」的過程，照片中可見唾液掛在警官頭盔上。

雖然檢方形容事件「性質嚴重」，並提到被告自稱每天飲六罐啤酒，但同時承認他沒有犯罪前科，且在當地有穩定工作。公設辯護律師表示，博伊斯的雇主稱他「技術熟練且可靠」。

美國地方法官傑裁定，允許博伊斯自行保釋，但須遠離ICE大樓周邊特定街區，並被告誡不得因飲酒影響判斷。

代理美國聯邦檢察官史考特‧布拉德福強調：「沒有人可以對聯邦執法人員吐口水而逍遙法外，這樣的行為將面臨聯邦起訴。」

據統計，自6月以來，已有31人在波特蘭ICE大樓外抗議活動中被控聯邦罪名，另有37人被波特蘭警方逮捕。

根據美國《聯邦刑法》第18編第111條（18 U.S.C. §111），任何人「以暴力方式攻擊、反抗、阻撓、恐嚇或干擾」正在履行職務的聯邦官員或員警，即構成「攻擊聯邦執法人員罪」（Assault on a Federal Officer）。該條文不僅涵蓋拳打腳踢等肢體暴力，也包括任何蓄意且帶有攻擊性的行為，例如吐口水、推搡、潑液體等。

美國多項聯邦與州法院判例已確認，吐口水屬於「身體接觸的攻擊」（offensive physical contact），即使未造成實際傷害，也因帶有侮辱與威脅性質而構成「輕度攻擊」（simple assault）。若對象是聯邦官員，行為人則可被起訴為聯邦重罪，最高可處八年徒刑。

因此，從法律角度看，「吐口水」雖非暴力毆打，但在司法實務上屬於一種刑事攻擊行為，特別是針對執法人員時，更被視為嚴重冒犯並依法懲處。