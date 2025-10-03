男子替人代購槍支涉及17宗槍擊案

（本報綜述）波特蘭一男子因長年替人非法代購槍支，導致多把槍流入幫派之手並涉及多起重大案件，最終在9月29日被聯邦法院判處一年零一天監禁。

檢方指出，30歲的理查·J·希爾茨（Richard J. Hilts Jr.）在2017年8月29日至2022年3月19日期間，先後於波特蘭、格雷舍姆（Gresham）、Tigard等地的11家持牌槍店購得41把槍支，然後轉手交給他人。根據美國酒精、菸草、火器及爆裂物管理局調查，這些槍支中至少16把被追查出涉及俄勒岡、華盛頓及加州的多起案件，包括2宗命案和15宗謀殺未遂案件。檢察官指出，他代購的多數槍最終落入「血幫」街頭幫派成員手中。

法院文件詳細記錄了其中部分案例：

2017年12月，希爾茨從格雷舍姆購得一把.40口徑手槍，僅兩週後便在尤金（Eugene）一起致命槍擊案中被查獲。

2017年12月22日，他在波特蘭當舖買下一把9毫米手槍，該槍於2018年9月14日格雷舍姆Northeast Glisan街與188大道一帶槍擊案現場被棄車丟棄，當時至少有20發子彈射入街區。

2019年12月28日，他在Tigard購得另一把9毫米手槍，後於2022年1月11日尤金的一起槍擊案中被使用。

2018年5月，有嫌疑人透過簡訊聯繫希爾茨：「兄弟，你能幫我去當舖買一把嗎？」隔日，希爾茨便搭車前往波特蘭東南Powell大道的Money Market當舖，購得一把.45口徑Glock30手槍，並回覆對方確認購槍。

辯護律師為該男子求情，稱他在二十出頭時涉案，當時因朋友聲稱需要保護以對抗繼父虐待，才開始代購槍支。由於童年遭受身心虐待，他性格同情且易受操控，最後被朋友牽線，為「血幫」成員購槍。律師強調，希爾茨本人並非幫派成員，但擔心拒絕會威脅他本人及與女友和四名子女的安全，因此不敢說不。

主審法官指出，雖然相信希爾茨的確易受影響且缺乏抗拒能力，但他在三年間能不斷到不同槍店購買數十把槍，顯示其行為非單純低認知者所能為。檢方原建議判刑接近兩年，但在考慮辯方提交的神經學評估報告後，法官最終採納緩刑官建議，判處一年零一天監禁，允許因表現良好提前獲釋。

律師曾要求以「已服刑時間」加居家監禁處理，理由是他過去兩年在保釋下穩定工作，擔任叉車司機，並與未婚妻共同扶養四名子女。最終法官拒絕此建議，但同意他至2026年1月前自首入獄，並推薦服刑地點為Sheridan監獄營區。