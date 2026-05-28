男子持刀闖民宅威脅女屋主 溫哥華警員開槍制止

（本報綜述）華盛頓州小溫哥華（Vancouver）5月26日清晨發生驚險一幕。一名男子被指闖入一名女子家中，並持刀威脅對方。警方到場後，發現男子仍拿著刀，並朝女子逼近。一名警員隨後開槍，將男子擊傷。

事件發生在當天上午6時30分過後，地點位於東北48街10900號街區一處住宅。警方表示，一名女子報案稱，自己被窗戶被砸碎的聲音驚醒。她懷疑闖入者是一名幾天前曾試圖闖入她家的男子。

女子隨後離開屋內，進入自己的車中等待警方到場。但警方抵達時，情況仍然危急。溫哥華警方表示，警員看到男子手持刀具，正在女子家院子裡朝她走去。

警方稱，警員多次命令男子放下刀，但男子拒絕配合，並繼續向女子逼近。隨後，一名警員開槍擊中男子。警方在現場為男子提供急救，之後將他送往醫院接受進一步治療。目前，該男子身份尚未公布，傷勢情況也未詳細說明。

開槍警員的身份同樣尚未公布。按照警方處理重大事件的程序，這名警員以及另外兩名目擊開槍過程的警員，已被安排進入「重大事件休假」。這類休假通常不是懲罰，而是在涉及警員開槍等重大事件後，讓相關人員暫時離開一線工作，等待調查進行。

這起案件目前仍有不少細節有待確認，包括男子為何出現在該住宅、他是否真的與幾天前試圖闖入的事件有關，以及他與女屋主是否相識。警方尚未公布是否會對男子提出刑事指控。

對當地居民來說，這起事件最令人不安的是，它發生在清晨的住宅區。一名女子原本在家中睡覺，卻被砸窗聲驚醒，之後還要在屋外面對持刀男子逼近。所幸警方及時到場，事件沒有造成女屋主受傷。