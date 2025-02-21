男子容留兒子與同學在家吸毒致死被起訴

(本報綜述)波特蘭一名51歲男子胡曼·托尼·拉納穆恩（Hooman Tony Rahnamoon），因縱容兒子與同學在家中吸毒，導致15歲少女芬太尼過量死亡，近日被正式起訴。

根據法庭文件，2023年2月18日，15歲少女勞倫·多明格斯在拉納穆恩家中吸食芬太尼後不幸死亡。警方調查發現，拉納穆恩的17歲兒子曾向她提供芬太尼，且她在死亡當晚再度在該屋內服用藥物，最終導致悲劇發生。

檢方指控，拉納穆恩明知兒子與勞倫在家中吸毒，卻未加以阻止，甚至容許他們多次在家中服藥。警方在現場發現毒品用具及藍色藥丸，經檢測證實含有芬太尼成分。

目前，拉納穆恩被起訴三項A級輕罪，包括「容留吸毒場所」及「危害未成年人福利」兩項罪名。

縣地區檢察官內森·瓦斯奎茲表示，檢方將全力追究責任，但目前能提出的指控有限：「我們會盡最大努力追責，確保青少年免受毒品侵害。但現有證據只能支持這些指控。」

勞倫的父母對檢方的指控表示不滿，認為拉納穆恩應承擔更嚴重的刑事責任，因為他作為房主，縱容毒品氾濫，沒有盡到監管責任。

目前，拉納穆恩已在法庭上多次向多明格斯家屬道歉，但家屬希望他受到更嚴厲的懲罰。案件將於3月11日再次開庭，檢方可能會根據新的證據決定是否升級指控。