男子多次搶劫、殺人卻仍逍遙法外 新年再次作案！

(本報綜述)近日，31歲男子努爾·穆罕默德·巴希吉（Noor M. Baheej）因涉嫌在南波特蘭持螺絲刀威脅保安、實施搶劫和非法拘禁被捕。然而，這僅僅是他一系列犯罪行為中的最新案例。巴希吉的過往案底包括致命刺傷和盜竊救護車等，屢次牽涉重大事件，但多次因證據不足逃脫法律制裁。

1月1日下午，波特蘭警方接到報案稱，一名保安在南穆迪大道的3100號街區遭遇持械搶劫。嫌犯巴希吉用螺絲刀威脅保安，搶走其錢包、手機和鑰匙，並強迫保安進入辦公室。保安隨後以「取水」為由尋機逃脫，並在目擊者的幫助下報警。嫌犯在警方到達前逃離現場。

次日凌晨，同一地點再次發生盜竊案件。警方在現場發現與描述相符的嫌犯，他試圖騎自行車逃跑，最終被捕。警方確認其身份為巴希吉，並以二級綁架、二級入室盜竊、三級搶劫和非法使用武器等罪名對其提起指控。

本報通過檢索嫌疑人姓名發現，巴希吉多年來涉及其他未結案件，卻仍然逍遙法外！

2023年3月，巴希吉牽涉一起致命刺傷案。一名38歲男子在波特蘭鋼橋上與人發生爭執後被刺傷腿部，最終不治身亡。警方在次日逮捕巴希吉，並以過失殺人和非法使用武器等罪名對其展開調查。然而，由於證據不足，檢察官於3月16日釋放了他。

早在2019年，巴希吉便因偷竊救護車而引起轟動。當時，他在I-5高速公路的一起交通事故現場趁亂駕走救護車，引發20英里的警車追逐。他一路撞擊巡邏車、建築物，最後試圖攔截其他車輛時被捕。此案中，他被控酒駕、非法使用車輛、逃逸和魯莽駕駛等罪名。

巴希吉的多次犯罪行為以及屢次因證據不足被釋放，引發社區對司法體系的廣泛批評。一些居民批評前地方檢察官邁克·施密特（Mike Schmidt）未對其過往行為進行嚴厲懲處，導致他繼續危害社會安全。「這個人偷過救護車、刺死過人，現在又劫持搶劫，但從未真正受到懲罰，」有市民憤怒地表示。「他為什麼不繼續作案？他從未付出代價。」