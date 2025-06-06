男子在PSU大學輕軌站砍傷女路人被捕

（本報綜述）波特蘭州立大學（PSU）附近於6月2日週一上午發生一起驚悚斧頭攻擊事件，一名男子涉嫌在校園南側MAX輕軌站旁人行道上，持斧頭襲擊一名女子。嫌犯當場遭TriMet交通局保安制伏，隨後由警方正式逮捕。

波特蘭警方與PSU校方指出，事件發生於上午11點11分，地點位於西南第五大道（SW 5th Ave）與Jackson街交叉口，接近University Pointe公寓樓東南側，即PSU South／SW 5th & Jackson MAX輕軌站附近。嫌犯為42歲男子丹尼爾‧迪金斯（Daniel Dickens），現場被逮捕。

受害者為一名22歲女性，背部遭斧頭砍傷，但據校方表示，傷勢穩定。女子事後由友人自行送往俄勒岡健康與科學大學（OHSU）接受醫療評估，目前情況良好。

雖然事件並未發生在TriMet營運範圍內，但TriMet證實，事發地點位於MAX輕軌站可視範圍內，且一名保全人員親眼目睹攻擊發生，立即出手將嫌犯壓制。TriMet在聲明中表示：「攻擊發生於我們安全攝影機與保全人員視線範圍內。我們對該保全人員的機警與行動力表示肯定，同時我們的安全營運中心也立即通知警方。」

根據PSU校方說明，嫌犯與受害人皆非該校師生或職員。不過，迪金斯是校方「已知風險人物」，曾多次遭校警逮捕，並已被正式禁止進入校園。校安部門表示，嫌犯為校園安全長期關注對象。

進一步查閱法院紀錄顯示，迪金斯今年5月3日曾非法進入PSU校園，並於5月23日遭控以「二級非法侵入罪」，但他未出席傳喚聆訊，法院隨後對其發出逮捕令。