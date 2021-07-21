證實是由閃電引發的Bootleg山火越燒越勁 航班　燃油供應均受影響

（本報綜述）今年俄勒岡州的山火季節從未如此早就出現，目前本州共有9個大山火在燃燒。周二，布朗州長召開新聞發佈會，向公眾介紹了俄勒岡州對山火季節“歷史性”開始的應對，並要求州民要做好山火準備，建議每人應與家人制定好逃生的計劃。

到周三（21日），單是「靴筒山火」（Bootleg Fire）已經燒毀了萊克縣（Lake）和克拉馬斯縣（Klamath）近40萬英畝土地，火場面積比整個洛杉磯市還要大，極會成為本州歷史以來第三大山火，也是今年全國最大的山火。消防局在調查後證實這場山火是由閃電所引起的。

州長說：“現在是7月中旬，全州已經有超過45萬英畝的土地被燒毀，這將是另一個艱難的山火季節，因為我們仍未能從去年多場毀滅性山火中完全恢復過來，現在又要面對多場新的山火。”

而今年的極乾燥情況和破紀錄的高溫，已令到去年受盡山火摧殘的社區，幾乎沒有喘息的機會。俄勒岡州林業部消防主管格拉夫直指，這乾旱情況造成了今天山火橫行的現狀。

州消防局長坦普爾表示，今年的山火季節開始得太早了，三個星期前開始至今，已派出了過千消防員到六個大火場，是本州歷史中，最早需要出動消防人員到山火現場的紀錄。

官員表示，今年餘下的季節，乾旱和氣溫都繼續會超出正常，所以今年仍要面對一個極之困難的山火季節。

州緊急應變管理部主任菲爾普斯說，居民應採取實際行動為山火的來臨做好準備。這包括認識本州的三級疏散系統，並準備好應急包，以便在需要匆忙離家時使用。菲爾普斯鼓勵居民查看該州的山火準備網站https://wildfire.oregon.gov/，並註冊接收緊急警報oralert.gov。

菲爾普斯提醒民眾，當涉及到個人安全時，民眾應相信自己的直覺。如覺得不安全，不要等人來敲門才走，這可能已是太遲了。

「靴筒山火」由7月6日起已連夜延燒了兩個多星期，火場面積每天都在迅速和大面積地擴大．至周三，火場面積已去到394,407英畝，現場有近2,250名消防隊員。消防員在靴筒山西側取得進展，但不穩定的天氣、大風和乾旱的樹木以及東部邊緣的灌木叢導致火勢迅速向東蔓延。目前整體火勢控制率增至先前的3倍多，達到32%。

根據行動小組一發言人考夫曼表示，靴筒山火連日來猛烈的火勢已在火場一帶形成了獨立的天氣區，包括形成雲層，也造成閃電，並改變風向等，這些不能預測的情況增加了消防員滅火的難度。

至周二，已有67家住屋和117座建築物被燒毀，有3,400座建築物受到威脅。當局已緊急撤離約2000名居民，但預計還有更多人將被迫離開家園。

美國國家氣象局（National Weather Service）的衛星影像顯示，俄勒岡州南部的靴筒山冒出巨大濃煙，煙霧直衝天際，並朝東北方數百英里外的加拿大邊境蔓延。

目前在美國西部有80場山火在13個州燃燒，面積超過100萬英畝。由于山火産生的陰霾和煙霧，周一有數百個航班延誤。在蒙大拿州的博茲曼黃石國際機場的航班更因燃料問題而延誤。機場主管普倫格表示：“由于整個西部的滅火需求增加，在已經緊張的燃料環境中供應商減少了對蒙大拿州的供應，一些航空公司的燃料交付被推遲，”