產婦分娩後死亡 家屬起訴醫院賠償1億美元

(本報綜述)波特蘭一名31歲產婦Abirami Goyal於3月13日在Providence St. Vincent醫療中心接受緊急剖腹產後，因大量失血不幸去世。近日，家屬向Providence醫療系統提起1億美元的訴訟，指控醫院存在嚴重管理疏失，導致這起本可避免的悲劇發生。

據Koin新聞報道，根據12月3日提交的訴狀，Goyal在剖腹產後出現產後大出血，但醫院的醫生和護理人員未能及時發現並採取有效措施。訴狀指出，醫護團隊在發現出血後，耗時超過一小時才開始輸血，且直到近三小時後才進行子宮切除止血，錯失了搶救的最佳時機。

「這是一場完全可以避免的死亡，」訴狀寫道，「Providence St. Vincent作為具備高度資源的三級醫療中心，本應有能力及早監控並治療產後出血。然而，由於一連串違反安全原則的行為，最終導致Abi在手術台上失去生命。」

Goyal生前是英特爾的高管，被形容為一名有成就的商界女性。她去世後，留下丈夫和剛出生的女兒。家屬目前尋求7,500萬美元的非經濟損失賠償，以及2,500萬美元的經濟損失賠償。

Goyal家屬的律師表示，這起事件暴露了不僅是Providence醫療中心，甚至是全美產科醫療系統中存在的系統性問題。他強調：「這樣的悲劇應引起足夠重視，徹底改革美國產婦醫療系統，以避免未來再有年輕母親無辜喪命。」

針對訴訟，Providence醫療系統的發言人表示，由於案件正在審理中，無法提供進一步評論。