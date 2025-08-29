珍珠區新收容所啟用 居民強烈反對

（本報綜述）備受爭議的波特蘭珍珠區（Pearl District）新遊民收容所，即將於正式啟用。市府8月25日週一宣布，位於西北諾斯洛普街1435號（Northrup）的收容所將於9月2日開始運作，由救世軍負責營運。

該收容所屬於夜間緊急庇護型，開放時間為每日晚間8時至清晨6時，將為在地無家可歸者提供另一處夜宿空間。市府表示，初期將提供40個床位，預計一個月內增至100個，若需求增加，未來可能擴至200個床位。

市長威爾森（Keith Wilson）在聲明中強調：「Northrup收容所是我們實現『人人夜夜有床睡』目標的重要一步。我們正在建立一個讓所有人都能進入的庇護系統，並同時恢復治療、住房與社區宜居性的通道。」

然而，這項計劃自公布以來便引發當地居民的強烈反彈。西北區居民協會主席對媒體表示，許多居民覺得自己被排除在決策過程之外。市府於6月租下該建物，月租金約1.8萬美元。

7月初，居民曾邀請市長出席公開會議討論，但威爾森婉拒；月底市長與市府官員參加另一場社區說明會時，現場甚至響起噓聲，居民擔憂收容所可能帶來犯罪與毒品問題。

對此，市長回應指出，警方紀錄顯示，在本市其他兩處位於Burnside和Moore的緊急夜間收容所周邊，犯罪率不升反降，呼籲居民理性看待。

根據市府資料，Northrup收容所啟用後，波特蘭全市夜間收容床位將達630個，目標在12月1日前增至1,500個。