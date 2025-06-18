王宝琴律师事务所：美国移民体检政策更新

一般情况下，在美国境内申请调整身份 (I-485) 的外国申请人必须进行移民体检，并由移民局指定的医生完成并签署I-693表格（移民体检及疫苗接种记录报告），以证明其不存在根据健康相关理由被拒绝入境的情况。

最近移民局发布了最新消息，澄清了在美国境内的移民体检信息，具体更新如下：

由移民局指定医生在2023年11月1日或之后签署的I-693表格，其效力仅在其所附的申请案件处于审理中时有效。如果该申请被撤销或申请被拒绝，那么该份I-693表格将不再有效。此项政策自即日起生效，适用于在2025年6月11日或之后提交的申请，或在此日期时仍在审理中的申请。

政策更新解读

根据更新后的政策，如果一位外国人提交I-485时一并提交了I-693体检报告，该外国人之后撤回了I-485申请或者该I-485申请被拒，那么如果将来该申请人再次提交I-485申请，他必须提交一份新的、由移民局指定医生签署的I-693表格。

政策过往变化

2024年4月4日，移民局曾更新有关移民体检的信息，规定由移民局指定医生在2023年11月1日或之后签署的I-693表格无限期有效。这项政策允许外国人在申请任何未来移民福利时，都可以使用该份I-693表格。

2024年12月2日，移民局发布了规定，要求外国人在提交I-485申请时必须同时提交I-693表格。

然而，移民局之后认为2024年4月4日的政策过于宽泛，可能会对美国公共健康构成潜在威胁。通过将I-693表格的有效期限制在当前的申请中，移民局可以确保申请人及时接受适当的体检和治疗，从而保障公共健康。

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本文旨在为读者提供参考信息，并不构成法律建议。