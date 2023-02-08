玉兔送祥瑞  元宵賞歌舞 一一俄勒岡州兔年元宵晚會側記





玉兔迎春萬物生

鳥語花香如意天

喜樂人生山河秀

風調雨順兆豐年

立春前後又逢元宵。此時的波特蘭，微露早春景象。小草泛出新綠生機盎然，玫瑰探出嫩芽張望世界。

吹面不覺楊柳風。人們踏著春天的腳步，從四面八方雲集市中心凱勒大劇院。在這裡，由波特蘭中國聯誼會攜手英特爾華人聯盟主辦，俄勒岡州藝術家協會協辦的2023俄勒岡州兔年元宵晚會經過周密準備，即將隆重開幕。晚會得到波特蘭市政府，縣衛生局以及眾多其它政府，商會，企業和非營利性組織的大力支持和讚助。

元宵節亦稱賞燈節或上元節，是中華民族傳統佳節之一。人們賞花燈吃湯圓扭秧歌唱大戲，張燈結彩舞龍舞獅吹拉彈唱古風猶存。

此時人們紛紛步入大劇院前廳，只見燈火輝煌人影攢動。大廳裡展出孩子們為2023凱勒杯繪畫比賽創作的以兔為主題的作品。中國鑼鼓中國結，中國書畫中國印。傳統的春聯喜慶的福字，古樸的唐裝美好的微笑，到處洋溢著濃濃的中國年味。

賴麗萍臉譜描繪最吸引人的眼球，女畫家汪文的仿宋花鳥別具一格，書法家林文瓏現場揮毫大受歡迎。最有趣是微力先生原創雙兔送福。他獨具匠心用雙兔組成一個福字，生動形象靈動可愛。他解讀說:今年是中國兔年，兔子英譯為班尼。雌雄二兔合而為一，此乃福也。正如好字，男女百年好合即為好也。中國文化博大精深，中國漢字奧妙無窮，由此可見一斑。

這濃濃的中國年味裡，摻雜著濃濃的多民族情調。金發碧眼寬額隆鼻的美國朋友，中西結合玲瓏可愛的混血寶寶。多國別多民族多文化在這里奇妙融合。一切都顯得那麼神奇又是那麼自然。

無論他們來自哪個國家說的哪種語言秉承何種文化，無一例外他們都熱愛中國文化中國藝術。今天他們要感受的是中國元素中國年，中國文化中國情。

為結合州衛生局的戒菸項目，我們還專們製作了戒菸宣傳板，生動有趣的戒菸知識問答，吸引了眾多來客。

未成曲調先有情。劇場裡此時早已是鑼鼓喧天人聲鼎沸。晚七時整，舞檯燈光倏地閃亮，大紅帷幕徐徐拉開。劇場頓時寂靜無聲，音樂歡快響起沁人心脾。

四位主持人款款深情走上前來深深鞠躬，分別用中英文向大家致以新春問候元宵祝福。一開口如金石落地繞樑迴響:女士們先生們，晚上好! 2023俄勒岡州兔年元宵晚會現在開始。新任州長Tina Kotek和英特爾總裁Patrick P Gelsinger

的新年致辭，州務卿Cheryl Myers 的登台祝賀，揭開了晚會序幕。

輕輕的捧著你的臉

為你把眼淚擦乾

這顆心永遠屬於你

告訴我不再孤單

深深的凝望你的眼

不需要更多的語言

緊緊的握著你的手

這溫暖依舊未改變

………

第一個節目是合唱《讓世界充滿愛》，領唱黃捷蔡佳穎等人。這首歌是一首中國公益歌曲，很多人都熟悉。歌詞簡潔洗練曲調溫馨柔和，獨唱、領唱、齊唱、重唱、合唱並用，傾訴了人們對和平的渴望和期待。尤其是在疫情肆虐的特殊時期，顯得更加虔誠感動攝人心魄。

《風情墨西哥》由墨西哥民族舞團表演，奔放粗獷原始神秘，歡樂多姿風情萬種。具有濃烈的民族特色，深受全場觀眾歡迎。

京劇可以說是中國的國劇或曰國戲。它行當全面表演成熟，氣勢宏偉唱腔悠揚。角色分為生旦淨醜四種，講究唱念做打。要求精緻細膩聲情並茂，虛實結合以形傳神。

京劇選段《扈三娘》，來自中國四大名著《水滸傳》中的故事:宋江帶領人馬攻打扈家莊，扈太公之女扈三娘奉命應戰。這段戲主要表現扈三娘的美麗優雅文武雙全。不以火爆勇猛取勝，而與武戲文唱見佳。

表演者薛藝茗，職業歌手，迪士尼主唱之一。曾在紐約林肯中心表演中國歌劇，伯克利音樂學院獨唱，cctv《星光大道》美國決賽入圍者。她畢生目標是搭建一座文化橋樑，連接中美兩國的音樂和娛樂市場。

下面的節目《如願》組合有點奇妙，大小提琴重奏配三人舞，畫面浪漫溫馨很有創意。張炯劉坤二人都是專業樂手，為之伴舞的樊旭東、葉蓉、曾麗佳，都是工程師，自小熱愛舞蹈藝術造詣頗深。

《如願》展示了中國人血脈裡割捨不了的情感羈絆，呈現了世代中國人的奮鬥與傳承中華民族日益強大之景。

古典舞蹈《敦煌飛天舞》，給觀眾們帶來遠古情思。場面宏偉神采飛揚千姿百態。小舞者們以優美圓潤流暢的舞蹈造型，還原敦煌石窟飛天壁畫，祈福來年福星高照，承平盛世。

箏鼓重奏《盛世國樂》，表演者波特蘭璐璐古箏專業培訓工作室，領奏文璐司鼓王婷。《盛世國樂》是一首描繪大唐盛世萬國來朝的壯美景象，曲調堂皇氣勢恢宏，頗顯大國氣象皇家氣派。

古典舞蹈《醉春風》由波特蘭中國聯誼會舞蹈隊榮譽演出。該隊由一批職業女士組成，其獨特的健身和舞蹈方式，結合了太極拳、瑜伽、尊巴舞、時裝秀和中國舞蹈，積極提倡健康與美麗的生活理念，很受當地民眾歡迎。

作品用中國折扇為道具古意盎然，增加了舞蹈的層次豐富感和形像生動性。是對舞蹈動作的延伸和擴展，增加了舞蹈作品的藝術感染力。

豐富多彩變幻無窮的肢體語言，向我們傳達了春的氣息。音色優美節奏歡快，花影扇舞美不勝收。將游春賞春贊春懷春思春醉春之細微情緒表現的淋漓盡致。舞蹈演員用優雅舞姿展現俏羞媚喜的情景和狀態，讓我們感受春天的氣息撲面而來。

舞蹈集錦《卷珠簾》更是讓人讚嘆不已，表演者波特蘭中國舞蹈團。該團成立於2003年，團員們懷著對中國舞蹈的摯愛，常年堅持訓練不懈追求藝術之夢。二十年來一直活躍於大波特蘭地區，用優美的中國舞蹈架起一座文化的橋樑，連通老少兩代華人和中美兩國文化。

鐫刻好

每道眉間心上

畫間透過思量

………

濃濃的古典韻味國風音樂，帶著淡淡的憂傷久久的眷戀和長長的思念。詩情畫意婉轉溫柔間，舞台上徐徐展開了一軸畫卷。舞者們用古典舞獨有的細膩動作柔美姿態和裊裊舞步，加上豐富的舞蹈節奏和編排變化，演繹了一幕幕情深意長纏綿悱惻的愛戀大劇。

粵語聯唱《萬里長城永不倒》《萬水千山總是情》，表演者甄會韶雷曉怡等人。熟悉的旋律粵劇的曲調，把人帶到那個特殊的年代特殊的場景，想起霍元甲迷宗拳想起豪爽仗義的陳真。

民樂與芭蕾《大魚》，由魯靜、王思琪等人演奏，海燕舞蹈學院學校成人班伴舞。

《大魚》描繪了海天相接處大魚與人類相遇的一場奇幻故事。揚琴演奏大魚作品，並用芭蕾舞詮釋歌曲含義，創意大膽手法新穎，將兩個不同文化背景下產生的藝術形式加以巧妙結合，委婉動聽視覺衝擊，呈現了穿越時空人魚相遇的舞台效果。

體操雜技《力與美》，由俄羅岡藝術體操及舞蹈學校表演。藝術體操是一項激動人心而又美麗絕倫的運動，結合了舞蹈、體操和表演藝術的諸多元素配以優雅舒緩音樂，效果奇佳。這是一門優雅而充滿活力的運動，需要力量、靈活性和精確的控制。表演獲得了極大成功，受到觀眾的熱烈歡迎。

《最美是你》這首歌採取了民歌的體裁，圓舞曲的風格，流行的元素以及花腔的技法，通俗而藝術高雅而親近。全曲明快清新舒展流暢靈動輕盈，給人生機盎然熱情洋溢，浪漫雍容大氣天成的感覺。

壓軸節目是中華武術《新年吉祥》，表演者波特蘭頂峰武術學院。頂峰武術學院位於俄勒岡州克拉克馬斯，學生們將表演武術。中國功夫表演者的年齡跨度從四歲到40多歲，有些學生選入在美國國家功夫隊，並在國際比賽中獲得了獎牌。

晚會上還有上海魔術先生邱慶中表演的環影魔術《傳說》。特點是善於互動氣氛活躍，贏得了觀眾的陣陣喝彩。薛藝茗老師演唱的通俗金曲《花木蘭》，高亢激揚充滿豪情，受到觀眾的一致好評。

此外，還有一個現象讓人倍感溫馨。中場休息時，演員們走下舞台，與觀眾擁抱見面互致問候，如同家人親切交談氣氛輕鬆愉快。小演員們身著戲服帶著頭飾滿場嬉戲，如同小魚兒歡快暢遊讓人心生歡喜。

演出結束了，演員出來謝幕觀眾忘情歡呼，掌聲四起情景動人。是啊，舞台的魅力或訣竅就是：先要感動自己，才能感動受眾！感動，存在於參與，存在於歸屬！正如提琴舞蹈《如願》的舞者所說：

感受最深刻的竟然不是演出那一刻，而是一路以來系列準備……從創意創作到磨合彩排！足有半年之久，不容易哦！

當幕布頂燈噴射而來，感覺靈魂在那一刻飄搖直上，懸掛到舞台正中俯視而下……緊張激動焦急等待，如幽曇剎那絢爛綻放！這個過程，同樣被雷火煎熬！

大家隨著優美的音樂聲緩緩退場，只見天上一輪明月高懸，星空湛藍白雲祥和。月是故鄉明呵，明天又是一個大好晴天！

（波特蘭中國聯誼會供稿）



