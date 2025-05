特朗普擬投450億擴大移民監獄 每年遣返百萬無證移民

(本報綜述)據《今日美國》(USA Today)4月25日報道,特朗普政府正準備大幅擴大使用私人承包商來協助追蹤、管理、拘留和遣返非法居留美國的人士,未來數年的相關支出可能高達450億美元, 并計劃每年遣返100萬名無證移民,打造美國史上最大規模的驅逐行動。

特朗普於4月21日在社交媒體上表示:「如果我們不將這些罪犯驅逐出境,我們將失去自己的國家。」(”If we don’t get these criminals out of our country, we are not going to have a country any longer.”)

目前,移民與海關執法局(ICE)正以7200萬美元的無競標合約,聘用一支由前聯邦官員組成的團隊,負責為被拘留者採集指紋、DNA和虹膜掃描、協助處理入境文件並追蹤高優先級目標,從而能空出現有650多名ICE特工進行更多逮捕行動。據悉,目前ICE擁有約6000名特工及其他支援人員。

拘留設施急速擴張

美國非法居留人口估計在1000萬至1680萬之間,要實施大規模遣返面臨拘留能力不足的挑戰。特朗普曾考慮將部分被拘留者送往美國在古巴的關塔那摩(Guantanamo Bay)軍事基地,但因潛在訴訟風險及高昂成本而擱置該計劃,轉而支付薩爾瓦多600萬美元以容納部分移民。

目前ICE持有約4.1萬個拘留床位,但在4月中旬時,拘留人數已接近4.8萬人。據《今日美國》掌握的合約細節,ICE計劃今年全美範圍內新增高達6萬個拘留床位。為此,國會已於3月臨時批准增加4.3億美元預算,並正在審議更大規模的撥款法案。雖然特朗普凍結了大部分聯邦招聘,但公共安全機構如ICE則被豁免,仍在擴大招聘。

ICE表示,增加拘留容量是「迫切需要」的資源投入,以「避免釋放大量非法外國人至美國境內,這將對公共安全構成重大風險」。

私人監獄業界迎來「興奮期」

隨著這波擴張計劃推進,私人監獄企業的股價也應聲上漲。包括科雷西維克公司(CoreCivic)與GEO集團(GEO Group)等主要私人監獄承包商已提交增加床位的提案。

科雷西維克總裁兼執行長達蒙·希寧格在2月的財報電話會議上表示,由於國會通過並由特朗普簽署的《拉金·萊利法案》(Laken Riley Act)實施,僅此一項法案就可能需要新增6萬至11萬個床位。該法案要求ICE拘留所有被指控或因入室盜竊、竊盜、搶劫、襲警等罪名被逮捕的非法移民,將原本由地方監獄管理的拘留責任轉由聯邦系統接管。希寧格形容這段時間是他職業生涯中「最令人興奮的時期之一」,並透露公司正提議為ICE提供2.8萬個拘留床位,其他床位則由GEO集團等企業承擔。

不過,批評者指出,擴大承包商使用將使外部監督更加困難。特朗普政府已取消多項旨在監督ICE設施條件的機制,包括廢除內部申訴人項目,使得保障被拘留者人權的工作更加艱難。

美國公民自由聯盟(ACLU)全國監獄項目資深律師尤妮斯·趙(Eunice Cho)表示,ICE準備投入的經費「數額驚人」,導致社會安全金、退伍軍人福利、癌症研究等政府服務被嚴重削減,這筆花費引發廣泛質疑。