特朗普推兒童儲蓄計劃　新生兒可獲千美元啟動金

（本報綜述）總統特朗普推動的新稅務與支出法案中，新增一項名為「特朗普帳戶」（Trump Account）的兒童儲蓄計劃，將為2025年至2028年間出生的美國公民提供一次性1,000美元啟動金，成為近期全美家長關注的焦點。美國財政部與國稅局已公布初步細節，預計2026年開始接受申請。

根據美國財政部發布的資料，凡於2025年1月1日至2028年12月31日期間出生、具有美國公民身份的兒童，都可由父母或監護人代為開戶，政府會直接存入1,000美元。家庭若替未滿18歲的孩子開戶則不會得到這筆啟動金，但帳戶仍享有免稅待遇。

家長須於2026年初開始，透過國稅局新設的 Form 4547 表格申請開戶，同時申請政府的1,000美元。財政部預計於2026年5月開始通知申請者如何啟動帳戶，並將於同年7月4日起接受家庭自行存款。每名兒童每年最多可接受5,000美元的私人或雇主存款，而州政府、市政府、部落組織與慈善機構的捐助則不計入額度上限。

帳戶內的資金必須投資於符合規定的指數型共同基金或ETF，並限制基金管理費率不得超過0.1%。資金在孩子滿18歲以前不得提領，除非因身故或轉入其他特定帳戶；滿18歲後則按照一般IRA（個人退休帳戶）規則支配。

由於帳戶限制多、用途廣泛、且稅務優惠不如教育儲蓄專用的529計劃，部分美國財經專家提醒家長，這類帳戶的主要價值是政府提供的1,000美元啟動金，是否額外投入自有資金需審慎評估。不過，免費存入的部分仍吸引許多家庭準備開戶。

值得注意的是，電腦企業家戴爾夫婦也宣布將向全國兒童加碼捐出共62.5億美元，相當於為每名符合資格的孩子再提供250美元，進一步提高了外界對「特朗普帳戶」的關注。

該帳戶預計於2026年正式啟動，未來幾年將成為美國兒童金融政策的重要部分，相關細節仍待財政部持續公布。