特朗普推「金卡」移民項目 500萬美元換永久居留權

(本報綜述)總統特朗普於週二（25日）在白宮記者會上宣布，將推出全新的「金卡」（Gold Card）移民計劃，允許個人支付500萬美元，直接獲得美國永久居留權（即綠卡）。同時，他也表示現行的EB-5投資移民計劃將被終止。

特朗普強調：「有錢人將通過購買這張卡進入美國，他們富有、成功，會花大量資金，繳納大量稅款，雇用大量員工，我們認為這會非常成功。」

特朗普指出，「金卡」計劃將取代現行的EB-5投資移民項目。EB-5項目於1990年代推出，要求投資者至少投資90萬美元於符合資格的美國項目，並創造至少10個就業機會，即可獲得綠卡，配偶及21歲以下子女也能隨同移民。

然而，特朗普政府認為當前的EB-5計劃存在欺詐問題，特別是在審查投資來源與就業創造等方面，因此決定予以廢除。

商務部長霍華德·盧特尼克在記者會上批評：「EB-5計劃是獲取綠卡的低成本方式，且存在太多欺詐行為。」他強調，「金卡」將確保申請人是「世界級的全球公民」，並將進行嚴格審查。

特朗普進一步指出，「金卡」計劃不僅針對個人，企業也可透過支付500萬美元獲取批准，以便讓外國人才合法居住並工作。他特別點名蘋果公司，表示這樣的制度可以幫助美國企業吸引高級技術人才，創造更多就業機會。

「蘋果和所有那些希望吸引外國人才來美國工作的企業，將能夠購買這張卡，這是一個雙贏的計劃，」特朗普表示。

特朗普樂觀估計，美國至少可以出售100萬張金卡，甚至更多，並表示此計劃將幫助美國減少財政赤字，成為政府收入的新來源。

目前，該計劃仍處於政策制定階段，預計將於未來數週內正式公布具體細節。特朗普政府強調，「金卡」計劃將有助於吸引高資產人士與頂尖人才，並提升美國經濟競爭力。然而，此舉是否會影響現有移民制度，以及是否能獲得國會支持，仍有待觀察。