特朗普將極左團體Antifa列為恐怖組織

（本報綜述）總統特朗普9月22日簽署行政命令，將「安提法」（Antifa）指定為「國內恐怖組織」。此前，他已在自家社交平台Truth Social上稱安提法是「重大恐怖組織」，並要求徹查其資金來源，還形容其為「病態、危險的激進左翼災難」。

然而，法律專家指出，美國法律並未授權總統將國內團體列為恐怖組織。現行制度僅允許由國務卿在與司法部長及財政部長協商後，將「外國恐怖組織」納入名單。喬治城大學法律中心憲法倡議與保護研究所執行主任瑪麗·麥考德強調，總統的宣告「不會觸發新的刑事責任或監控權限」。

特朗普政府的命令要求聯邦各部門「依照現行法律」動用一切權限調查與打擊安提法相關的非法行為。但學界提醒，這樣的行政命令可能面臨法院推翻，因為美國憲法保障言論與集會自由。路易斯與克拉克法學院教授殷同指出，現行法律雖對「國內恐怖主義」有定義，但並未設立專屬罪名，執法部門通常透過共謀、勒索、縱火或仇恨犯罪等現有法條辦案。

安提法並非一個統一組織，而是一種分散的政治運動，主張以直接行動對抗極右派勢力。羅格斯大學歷史學者布雷（Mark Bray）認為，安提法是「泛激進左翼的政治理念，而非單一組織」。

波特蘭的「玫瑰城安提法」（Rose City Antifa）被視為美國歷史最悠久的安提法團體之一，早在2007年就因反對新納粹活動而成立。回顧近年波特蘭的安提法行動，該組織及其支持者多次出現在全美關注的抗議現場。2020年明尼阿波利斯非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發全國性示威，波特蘭街頭持續數月的夜間抗議中，安提法成員活躍於對抗警方與聯邦執法人員的行列。2019年，當極右派「驕傲男孩」在波特蘭舉行「終結國內恐怖主義」集會時，安提法與對方爆發激烈衝突，警方宣布「暴動」。2024年3月，波特蘭再度出現大規模左翼示威，安提法的身影同樣明顯。雖然安提法聲稱其行動是為阻止極右派集會或仇恨言論，但這些活動往往演變成警方與示威者的對峙，甚至造成財物損失與社會爭議。

專家擔憂，若開創將國內團體列為恐怖組織的先例，未來民主黨政府也可能以同樣方式針對驕傲男孩（Proud Boys）、新納粹等極右派團體，進一步加劇社會撕裂。加州州立大學專家布拉扎基斯直言：「這樣的做法可能帶來連鎖反應，衝擊的不僅是所謂激進左翼，還可能波及暴力極右。」

觀察人士指出，特朗普此舉更多是政治表態，而非實質法律行動。未來這一命令能否落實、是否會遭司法挑戰，仍有待觀察。