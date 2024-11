特朗普塑像驚現波特蘭街頭同日便被「斬首」

(本報綜述)隨著美國大選進入倒計時階段,一座引發爭議的唐納德·特朗普塑像於10月27日週日突然出現在波特蘭市中心西南第六大道和莫里森街交叉口。然而,這座等身大小的塑像在當天午後便遭到破壞,頭部被人移除,目前僅留下的只是一隻金色的鞋子。

網傳圖片顯示,這座塑像通體金色,雕像身穿塑料和其他材料製成的真實服裝,基座上刻有銘文「為終身性侵犯而榮」(In Honor of a Lifetime of Sexual Assault),似乎是隱射2016年總統競選期間的《好萊塢通行證》 影片曝光事件。當時正值大選期間,一段2005年的未公開影片被媒體曝光,影片中,特朗普與美國主持人比利·布什(Billy Bush)在一輛私人巴士上的對話被錄下來的。

在影片中,特朗普談論如何對待女性的方式,說道:「我會直接開始親她們,就像是磁鐵一樣。我甚至不會等。」(I just start kissing them. It’s like a magnet. Just kiss. I don’t even wait.)「當你是個明星時,她們會讓你這麼做。你可以為所欲為。」(When you’re a star, they let you do it. You can do anything.)其中,最具爭議的一句話是:「抓住她們的下體。你可以做任何事。」(Grab them by the pussy. You can do anything.)這段影片的內容引發了極大的爭議,當時,大多數人認為這段影片會對他的總統競選造成毀滅性打擊。然而,儘管此事件引發了大量抗議和批評,特朗普最終仍然在2016年大選中擊敗了希拉里·克林頓,贏得了總統寶座。

該塑像被放置在波特蘭著名青銅作品、1975年安裝的「裸體女子」雕像附近。特朗普塑像的出現迅速引起路人的關注,但也很快遭到破壞。當日下午,塑像頭部被砍掉,基座上的銘牌也被撕毀。到晚上9點30分,整座塑像只剩下一隻金色的鞋子。

不少市民趕來觀賞這座塑像,但許多人也對其迅速被破壞感到無奈。「我當時想著要趕快來看看,沒想到它這麼快就被毀了。」市民馬蒂·華納說道。

這並不是特朗普塑像第一次出現在波特蘭。2020年,一群反特朗普的抗議者也曾通過「活體雕像」的方式,諷刺時任總統的特朗普。而在當年的抗議活動中,包括喬治·華盛頓等歷史人物的雕像也曾被推倒,這一事件曾引發特朗普對波特蘭“左翼激進分子”的公開譴責。

目前,波特蘭市公園與娛樂部門尚未對此事作出回應,也無從得知是何人放置的這一雕塑。