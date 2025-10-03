特朗普向波特蘭派兵  社區衝突升級

（本報綜述）總統特朗普日前宣布，將聯邦化200名俄勒岡國民警衛隊士兵，派駐波特蘭，以應對他口中「安提法（Antifa）帶來的煉獄」。消息一出，立即引發俄勒岡州府、地方官員與社區的強烈反彈，認為此舉「非法、不必要且浪費金錢」。同時，隨著軍方直升機與飛機連日低空盤旋，南波特蘭居民生活受到嚴重干擾，噪音投訴量在短短數日內激增。

白宮於9月30日發表聲明稱，波特蘭並非和平抗議，而是「蓄意的無政府行為」，並強調多年來城市已被暴力和混亂所「摧殘」。特朗普更在軍方會議上形容波特蘭「如同二戰戰場」，揚言應把「危險城市」當作軍隊的訓練場。然而，地方警方與媒體均指出，這些影像大多來自2020年至2021年的抗議舊片，與當下情況並不相符。波特蘭警察局長戴伊（Bob Day）直言，目前在移民與海關執法局（ICE）設施前的示威「規模有限，不足以引起這樣的高度關注」。

根據俄勒岡州軍事部門消息，這批士兵將執行為期80天的任務，包括數天訓練、60天駐防與撤編，預計花費至少380萬美元，不含食宿與交通費用。由於部分士兵需補訓或完成行政審核，部署時間已延後，可能在法院審理禁制令前無法進駐。州檢察長雷菲爾德（Dan Rayfield）已提出臨時禁制令，聽證會將隨後舉行。

州長科特克（Tina Kotek）公開批評派兵決定「違法且沒有正當性」，並嘗試與特朗普直接溝通，卻未能改變結果。波特蘭市長威爾森（Keith Wilson）則指責這是「一場政治表演」，無助於解決實際問題。他強調，國民警衛隊成員「對社區與國家做出莊嚴承諾，如今卻被聯邦政府利用」。

另一方面，軍方直升機與飛機近來在南波特蘭上空頻繁盤旋，引發大量噪音投訴。據波特蘭與港務局數據，上週末相關投訴高達45件，遠超過過去一整個財政年度的總和。居民在社群媒體抱怨「窗戶都在震動」、「感覺納稅錢在燃燒」。聯邦飛航管理局證實，南波特蘭一帶自9月17日至10月17日被劃為臨時限制空域，供國防與執法用途。

此外，聯邦調查局指控有人在9月27日晚間用雷射筆照射聯邦直升機，涉嫌違反聯邦法律，已鎖定嫌疑人並進行調查。隔日更有四人因涉嫌非法居留而遭ICE逮捕。

波特蘭長期因抗議活動受到全國矚目，特別是2020年「黑人的命也是命」運動期間爆發的大規模衝突。但相比當年，如今在ICE辦公室前的示威人數有限，約115天中僅有30餘起刑事案件，與疫情期間超過千件案件相比大幅減少。

目前，聯邦部隊是否最終進駐，將取決於法院裁決及州府持續的反對行動。在此之前，波特蘭市民仍需忍受頭頂盤旋的直升機轟鳴，這場圍繞「安全」、「自由」與「政治操弄」的爭議，已讓社區生活再度陷入不安與分裂。