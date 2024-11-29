爲什麽越來越多的俄勒岡和華州居民不願意接種疫苗？

（本報綜述）隨著疫苗接種率的下降，俄勒岡州和華盛頓州的可預防疾病，如麻疹和百日咳，正出現復發趨勢。這一情況令公共衛生官員和醫療專家深感擔憂。他們指出，疫苗猶豫和抗拒接種的現象正在加劇，但原因複雜多樣，與文化、誤解和制度問題密切相關。

据KGW8新聞報道，今年，華盛頓州的百日咳病例激增。截至11月2日，該州報告了1,193例百日咳病例，而去年同期僅有51例。同樣，俄勒岡州截至11月19日的百日咳病例達到850例，遠高於去年同期的33例。

麻疹的復發也讓人擔憂。今年俄勒岡州的麻疹爆發集中在Marion縣，記錄了31例病例，其中兩人住院治療。相比2019年28例的「異常」數字，今年的疫情更加嚴重。健康官員指出，多數病例發生在未接種疫苗的兒童和成年人中，儘管現代疫苗（如DTaP疫苗）早在1990年代就已普及。然而，根據俄勒岡州衛生局（OHA）數據，2023年學年，俄勒岡州有8.8%的幼兒園學生選擇疫苗豁免，這一比例明顯高於2000年前的約1%。

專家分析，兩個州的居民對疫苗注射持猶豫態度，主要有以下幾個原因

文化與自由意識

俄勒岡州的疫苗猶豫現象在全美具有一定的特殊性。美國兒科學會主席、本地兒科醫生本·霍夫曼指出：「俄勒岡有著深厚的自由主義理念和邊疆精神，這讓疫苗猶豫在這裡更為普遍。」許多居民認為接種疫苗是個人選擇的自由，不希望政府強制干預。

對疫苗安全的誤解

霍夫曼博士表示，一項1998年的失實研究將麻疹疫苗與自閉症掛鉤，雖然該結論早已被推翻，但其影響至今依然存在。「這些誤解通過謠言和社交媒體擴散，讓許多家庭對疫苗產生不必要的恐懼。」

醫療系統的障礙

此外，美國醫療系統本身也加劇了問題。一些家庭因醫療資源匱乏或經濟原因難以及時接種疫苗，而語言障礙和缺乏與醫生的有效溝通也讓問題更為複雜。

霍夫曼博士認為，建立信任是解決疫苗猶豫的關鍵。「單純告訴家長‘我是醫生，我知道什麼是最好的’並不起作用。與家庭建立長期的信任，並通過尊重的方式交流，才能幫助他們消除恐懼。」他還指出，當前的醫療系統應更好地支持家庭需求，減少接種疫苗的障礙。「如果家庭擔心接種的安全性，那麼醫生需要有足夠的時間用他們的語言解釋清楚，並提供簡便的接種方式。但現在，系統設置的諸多障礙讓這一過程變得困難重重。」

霍夫曼擔心，隨著麻疹和百日咳等疾病的復發，若疫苗接種率無法回升，可能會出現類似20世紀中期脊髓灰質炎流行的悲劇。「當時，人們因目睹疾病的嚴重後果而排隊接種疫苗。我們不希望回到那樣的時代。」

健康官員呼籲家長理性看待疫苗接種，認識到疫苗的安全性和有效性，共同努力防止可預防疾病的擴散，讓社區更健康、更安全。