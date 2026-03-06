燃动初春，情系社区：首届波特兰“新年杯”羽毛球赛圆满落幕

2026年2月28日至3月1日，由波特兰中国联谊会（CFAP）与03羽毛球俱乐部联合主办的首届“新年杯”羽毛球锦标赛在Beaverton圆满举行。在为期两天的比赛中，来自大波特兰地区的62名选手齐聚一堂，以球会友，不仅展现了精湛的竞技水平，更书写了跨代同乐的社区温情。

跨越甲子：老中青三代同场竞技

本次赛事规模宏大，吸引了31支双打队伍参赛。选手年龄跨度高达62岁——最小的参赛者年仅11岁，而最年长者已是73岁高龄。比赛按搭档两人的年龄总和分为“55岁+”和“70岁+”两个组别。

经过激烈的角逐，各组别奖项实至名归：

55岁+组别： Gavin Li 与 Mingqi Jiang 凭借默契配合摘得桂冠；Daby Huang 与 Eleen Chen 两位巾帼英雄荣获亚军；Oliver Wang 与 Adrian Aliwarga 获得季军。

特别值得一提的是，12岁的 Sarah Gong 凭借出色的发挥获得“未来冠军奖 (Future Champion)”，而老当益壮的 Jeff Duan 则荣获了致敬常青精神的“金龄奖 (Golden Age Award)”。

赛场之外：社区温度与美食记忆

除了赛场上的激烈扣杀，现场的志愿者服务也成为一道亮丽的风景。20余位家长及学生志愿者忙前忙后，为赛事的顺畅运行提供了坚实保障。为了犒劳参赛选手，义工们现场准备了地道的西北特色美食——肉夹馍，其地道的风味在休息间隙大受欢迎。这份带着家乡味道的补给大受欢迎，不仅温暖了选手的胃，更拉近了邻里间的情感。

助力健康：传递社区公益正能量

CFAP（波特兰中国联谊会）借此契机，向社区成员积极宣传健康生活理念。现场展示了即将于暑期举办的 CFAP & ESA 双语体育夏令营 信息，并开展了戒烟宣传活动。主办方表示，体育赛事不仅是竞技，更是提升社区凝聚力、关注族裔健康的绝佳平台。

赛后，组委会收到了如潮好评。许多中老年选手意犹未尽，甚至向组委会提议：明年是否能增加“90岁+”甚至“100岁+”的年龄组别，让更多“银发族”也能在赛场上一展风采。

“通过羽毛球这项运动，我们不仅看到了年轻一代的朝气，也看到了长辈们的活力。我们非常高兴能与CFAP一起联合举办这样有益社区的活动。”03羽毛球俱乐部Jet Yang表示。而CFAP（波特兰中国联谊会）在活动获得圆满成功后， 更是期望今后将‘新年杯’打造成为波特兰华人社区的传统赛事，他们也表示将继续深耕社区文化与体育活动，为波特兰华人的健康与团结做出更多的贡献。

每位参赛者在离开时都领到了活动定制T恤，带着满载的汗水与笑容，共同期许明年的再度相聚。