煙花慶祝變災禍 獨立日多地傳傷人火警

（本報綜述）剛剛過去的美國獨立日假期，俄勒岡多地並不平靜。從Salem非法煙花爆炸，到Lincoln City海邊山坡起火，再到Estacada煙花表演後消防員重傷，多起事故都與節日慶祝、燃放煙花或假期活動有關，造成多人受傷、車輛和房屋受損，也再次提醒民眾：煙花看起來熱鬧，但一旦失控，後果可能非常嚴重。

最嚴重的事故之一發生在Salem。7月4日深夜接近11時，警方和消防人員接報趕到東北Prairie Star Court一處住宅附近，發現非法煙花發生爆炸。當局表示，現場有人在街上使用迫擊炮式煙花，而且沒有按照廠商說明操作，事故還涉及酒精因素。

爆炸造成5人嚴重受傷送醫，傷者年齡從34歲到67歲不等。雖然5人預計都能生還，但傷勢嚴重。爆炸碎片最遠飛出約80碼，還造成6輛車和一棟房屋受損。附近居民形容，爆炸聲「像炸彈一樣」，非常巨大。有居民表示，自己的卡車後擋風玻璃被震碎，車尾也受損。

Salem另一起事件則是燃放煙花引發衝突，最後演變成槍擊。7月4日晚約10時30分，警方接報前往東南Mill Street一處私人停車場。一名54歲男子和他的兒子要求約20名正在放煙花的年輕人離開，但對方拒絕。警方稱，部分人隨後開始攻擊該男子。衝突中，男子涉嫌拔槍朝地面開了數槍，其中一發子彈擊中一名24歲女子腿部。目前案件仍在調查，尚未提出指控。

在俄勒岡海岸城市林肯市，煙花則引發山坡野火。7月4日晚，警方和消防人員趕到西南海岸附近，處理海灘山坡上的灌木火災。當局表示，火勢由煙花引起，周邊道路一度關閉，附近住戶的疏散等級也曾提高。警方後來宣布，8名21歲男子因涉嫌引發火災被控魯莽燃燒，其中多人來自波特蘭、本德和Battle Ground。

波特蘭東南的埃斯塔卡達(Estacada)也傳出令人揪心的事故。一名志願消防員Micah Koch在獨立日煙花表演結束後，參與例行安全檢查時重傷送醫。當時他與其他煙火團隊成員正在檢查煙花發射管內是否有未爆彈或危險物。事故原因仍在調查中。消防部門表示，Koch是服務5年的志願消防員，也是3個孩子的父親，曾是美國海軍陸戰隊員。經手術後，他目前正在恢復，但康復可能需要數月。

此外，Sherwood一戶住宅7月5日上午發生火災，3名居民失去住所，消防員還從屋內救出一隻已停止呼吸的狗，並用寵物氧氣面罩將牠救回；一隻烏龜也被發現藏在拖車下，龜殼有燒傷痕跡。Hillsboro的華人餐館Noodle Dynasty餐廳同日也發生火災，濃煙和火勢蔓延到天花板和通風管道，所幸無人受傷。這兩起火災原因仍在調查中，目前未確認是否與煙花有關。

這一連串事故顯示，獨立日煙花慶祝雖是美國傳統，但安全風險不容忽視。非法煙花、酒後燃放、在人群或住宅區附近使用大型煙花，都可能造成爆炸、火災、重傷甚至死亡。消防和警方提醒民眾，節日慶祝應遵守當地煙花規定，不要使用非法或高威力煙花，更不要在乾草地、海灘山坡、車輛和房屋附近燃放。一次看似好玩的慶祝，可能讓自己、家人、鄰居和急救人員付出沉重代價。