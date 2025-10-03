無證移民用鐳射筆照射軍用直升機被捕

（本報綜述）波特蘭近期抗議活動持續延燒，卻再傳驚人插曲。聯邦調查局與國土安全部9月30日宣布，四名墨西哥籍非法移民因涉嫌以雷射筆照射一架美國海關及邊境保護局（CBP）直升機而被捕。當局警告，這種行為不僅危及機組人員，更對公共安全構成嚴重威脅，是嚴重的聯邦犯罪。

被捕者分別為迪奧吉尼斯·阿爾博雷斯-蘇奇亞帕（Diogenes Albores-Suchiapa）、安德烈斯·布萊恩·洛佩茲-拉布拉（Andres Brian Lopez-Labra）、貝尼托·薩莫拉-阿爾瓦雷斯（Benito Zamora-Alvarez）與赫克托·米蘭達·門多薩（Hector Miranda Mendoza）。聯邦特工追蹤雷射光源後，在波特蘭一處住所內將四人拘捕，並查獲涉案雷射裝置。四人目前已被移送至西雅圖ICE看管。

DHS指出，其中至少兩人有前科紀錄：阿爾博雷斯-蘇奇亞帕曾因持有甲基安非他命與非法侵入被捕，洛佩茲-拉布拉則有酒駕與非法入境紀錄。薩莫拉-阿爾瓦雷斯聲稱自1994年起非法滯留美國。

FBI局長帕特爾強硬表示：「針對執法人員的行為絕不會被容忍。任何企圖襲擊保護國家的男女特工，都會面臨後果。」他警告此案將成為「示警案例」。

美國聯邦航空總署強調，雷射光照射飛機屬於嚴重威脅。2024年全美共通報12,840起類似事件，違者最高可被處以每次3.2萬美元罰款。

本案發生之際，正值特朗普總統下令動員200名國民警衛隊進駐波特蘭，理由是要保護ICE設施免於「安提法（Antifa）與國內恐怖分子襲擊」。但波特蘭市長威爾森強調市區並無「戰區般混亂」，斥責聯邦動作是「不必要的軍事化介入」。

目前，四名嫌犯預計將面臨聯邦起訴，可能涉及「攻擊飛行器與危害公共安全」等罪名。這起案件凸顯了波特蘭ICE抗議與聯邦派兵爭議中的新一波緊張局勢。