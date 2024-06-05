無家可歸問題的行動計劃出台：波特蘭市中心20座商業建築或改為收容所

(本報綜述)在經過數月的籌劃和社區反饋後，波特蘭市和馬爾諾馬縣終於公布了針對無家可歸問題的行動計劃。

根據該計劃，到2025年底，將新增安置2699位無家可歸者，增加1000個收容床位和數百個行為健康問題者庇護床位，並開設一個戒酒中心，同時增加可負擔的住房供應。這份計劃還的短期目標是，在2024年底之前開設276個新的收容床位。

本計劃最具爭議的部分之一是市中心將部分商業建築改造為庇護所。根據計劃，波特蘭市和馬爾諾馬縣希望在市中心核心區域找到最多20棟商業建築，並將其轉換為住房設施，以滿足無家可歸者的住房需求。

馬爾諾馬縣主席傑西卡·維加·佩德森表示，這份計劃是對無家可歸問題作出的重大承諾，並強調該計劃的合作性和明確的目標將為解決這一問題提供最佳途徑。

然而，這一舉措也引發了一些擔憂，反對者認為這可能會導致市中心無家可歸者更加聚集，進而惡化治安狀況，包括增加街頭犯罪和垃圾堆積等問題。對此，支持者則強調，提供適當的住房設施是減少無家可歸者問題的重要一步，而商業建築轉換為住房設施可以提供臨時住所和基本生活必需品，幫助無家可歸者脫離街頭生活。

該計劃還提到了其他重要的里程碑和目標，例如擴大對同時處於無家可歸狀態且患有嚴重行為健康問題的人士的服務，並協助更多人在脫離監獄環境時獲得住房和醫療保健。

該劃詳細介紹了從現在到2028年的110多個行動項目。當局計劃在下個月對這份行動計劃進行投票。