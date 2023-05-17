為阻民主黨提案通過 州共和黨議員再次失蹤

（本報綜述）俄勒岡州議會，再次因為兩黨的不同政見，佔少數的共和黨成員再次利用缺席議會的做法來阻擋他們認為過激進的民主黨提案獲得通過。這些提案包括槍支管制、跨性別醫療保健和墮胎立法等。

目前在州議會中，民主黨控制著眾議院，雖然如此，民主黨要通過提案就必須有三分之二立法人員出席才能進入投票的程序。而單是民主黨的13人，未能達到三分之二人數，所以一定要有幾位共和黨人出席才可進行投票。今次共和黨人全部缺席，就癱瘓了整個眾議院。

共和黨人全部缺席議會已不是第一次，早在2019年時，州政府更就這情況，發出通緝令，要求執法部門將出走的共和黨議員帶到議會。之後也出現過數次類似的情況。在去年11月的選舉中，選民通過憲法修正案第113號法案，使無故缺席超過10次或以上的立法人員將無法再次競選公職。

到上星期四，議員缺席的情況已持續了9天。為了避免有議員出現缺席10天的情況，參議院議長羅伯·瓦格納在周五決定休會三天，兩黨代表在周五進行閉門會議，商討如何復會。共和黨的人員表示，他們只是在抵制民主黨人，以迫使他們遵守1979年的一項法規，該法規要求用八年級水平的英文來編寫立法摘要；但在會議中他們提出更多要求，其中包括要求民主黨取消近20條被指為極端的法案。

到周一復會，大部份的共和黨議員仍然無懼113號法案的規定，繼續缺席。結果有三位已缺席10次的共和黨議員被指違法，禁止再次參選。參議院少數黨領袖蒂姆·克諾普（共和黨）隨即表示，113號法案是不合憲法的，他發誓會在法庭上挑戰這法例。

據了解，俄勒岡州的是預算案是雙年度制的，並且必須經州眾議院和州參議院兩院在6月底前通過。但共和黨再次失蹤，預計通過預算案的日期將一再被推遲。

科泰克州長辦公室亦表示，目前積壓了很多提案有待表決，州長發言人更表示，州民要求民選議員在露宿者、行為健康、教育和其它主要問題等，做出成績。

在州議會大樓外，聚集了近100名示威者，包括一個要求槍支管制的組織，他們在大叫：回去工作！每日，本州的工人每天都上班面對工作上的困難和危險。

多位共和黨人員表示，他們就利用今次機會來挑戰第113號提案，意思是他們無懼缺席超過10天，更有數名不打算再選的共和黨人表示沒有什麽法例能阻擋他們繼續缺席，繼續與民主黨角力。