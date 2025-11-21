為何越來越多人離開俄勒岡？

（本報綜述）曾被視為「西岸理想生活地」的俄勒岡，如今卻出現越來越多居民收拾行李、駕著休旅車離開的現象。從房價、氣候到生活成本，不少人坦言「愛不動了」。以下是美媒整理出的14個最常被提及的原因，反映出2025年俄勒岡人口外流的真實心聲。

首先，住房負擔壓力仍然是最核心的問題。無論是波特蘭、尤金（Eugene）或本德（Bend），房價仍居高不下，使許多原住居民買不起房、留不住家。租金同樣節節攀升，許多家庭被迫搬離自己長大的社區，而薪資成長卻遠遠追不上生活成本。

其次，公共安全與無家可歸問題持續困擾大城市。毒品成癮、街頭露宿與安全感下降，使不少曾熱愛城市生活的人萌生退意。州內近年不斷加劇的野火季也讓居民疲於應對，每逢夏季便面臨濃煙、差勁的空氣品質與隨時可能的撤離提醒。

同時，州內高稅負也讓部分居民質疑「投入與回報是否成正比」。基礎建設老化、交通壅塞嚴重，而公路與大眾運輸的改善速度明顯跟不上人口增長，使通勤成為煩惱。

此外，俄勒岡的天氣雖迷人，但長期陰雨與濕冷對許多人來說難以適應。再加上食品、保險、能源等日常開銷全面上漲，生活壓力持續攀升。

小型企業也在艱難求生，高房租與營運成本讓許多店家關門或搬離，使城市的街區活力下降。政治分歧則在城市與農村之間愈發明顯，社會氛圍緊繃，讓部分居民感到疲乏。

不少受訪者表示，他們懷念的是「過去的俄勒岡」——生活節奏較慢、花費較低、火災與煙害沒有現在這麼嚴重、社會也更和諧。如今選擇離開的人中，有些前往陽光充足、成本較低或環境更穩定的州，像愛達荷、亞利桑那或蒙大拿；也有人只是想逃離壓力過大的生活環境。

儘管如此，許多居民仍深深熱愛俄勒岡的山林海景、豐富文化與咖啡香。離開之後，他們或許會找到新的家，但也常會想起這片曾讓他們心醉的綠色土地。