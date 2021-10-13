為何只有波特蘭市到處見到非法停車？

（本報綜述）在波特蘭的街道，隨處可見到非法停放的汽車和RV（露營車）。似乎這情景多只出現在波特蘭，不少居民已深受困擾多時，表示容忍是有限度的，希望政府能正視這問題，還我安寧和整潔的街道！

與去年相比，有關波特蘭街道上非法停放的汽車和露營車的投訴增加了107%。單是由今年1月到7日，已有超過3,800名波市居民透過市政府的網頁提出投訴。

有居民表示，就在他家外面的街道上，停滿了被毀的棄車和生鏽破爛的露營車，還有經常見到滿地玻璃、一堆堆的垃圾和毒品殘餘物等。居民都感到十分沮喪，並指出，我們需要體諒不同人的情況，但容忍始終有限度，加上目前，居民的安全已受到威脅。

居住在蘭斯區（Lents）已有40年的傑瑞認為，這些問題是無法一掃而空的。“垃圾如潮水般來來去去，汽車、卡車，似乎永遠都不會完全消失。”

根據今年首七個月政府接獲有關棄車和非法停車的投訴記錄，主要來自蘭斯區有686 宗，其次是Powellhurst-Gilbert 有392 宗，Hazelwood有371 宗，St. Johns 有371 宗.大部分投訴個案似乎都涉及露宿者或住在車內的人市。

至於在比弗頓、尤金和華州溫哥華市等，這些城市均為居住在汽車內的人設有安全且合法的停車地方。短期來說，安全停車區為人們提供了穩定和安全的存放財物地方。車內居民無需花費一整天的時間尋找停車位，而是可以專注於尋找工作或所需的支援。同時，一個安全的停車地點更有助於緩和陌生的停車人士與居民之間的緊張狀態。

有把露營車停放在溫哥華市安全停車區的米高表示，“相比之前把車子停泊在街上安全得多，因為我去找工作的期間，不用擔心自己的東西會隨時被拖走或被棄置。”

在溫哥華市的安全停車區位於舊的C-TRAN 巴士轉運中心，可停放大約50輛車，有移動廁所、洗手台和垃圾處理設施。停車在這裡的居民必須遵守嚴格的規定，例如禁止吸毒或酗酒。目前，大約有70 名成人和10名兒童正在使用這安全停車區。該市正在尋找一個額外的安全停車區的地點。

尤金市在十月初啟動了一個可停放55輛車的首個安全睡眠站。

而比弗頓市則有15個安全停車站，分佈在五個地點。負責這項目的Just Compassion East Washington County主管貝克表示，目前所有停車位都已停滿車，他們手頭有一個候補名單。

貝克說：“我們看到越來越多居住在車內的人士能賺取收入，只是至目前為止，他們還未有足夠的金錢租房。”貝克擔心隨著俄勒岡州的房客驅逐禁令結束，會有更多人變成露宿者，和有更多的人選擇住在車裡。

至於波特蘭市，負責處理本市露宿者問題的丹瑞恩市議員就曾建議將世博中心的停車場變成安全停車區，但遭到都會局拒絕，取之代之，都會局給了市政府一塊旁邊的爛地，政府需花約150萬元重新開發才能啟用。有關會談仍在進行中。

不少波市的居民表示，這個問題已到了不容忽視的地步，他們要求民區要有安全，和清潔。