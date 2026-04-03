火山口湖創下「雪水量」歷史新低

（本報綜述）俄勒岡州著名景點火山口湖（Crater Lake）今年出現異常氣候現象。根據美國國家氣象局數據，該地區雪水當量創下有紀錄以來同期最低水平，顯示當地積雪量嚴重不足，氣候變化影響再度引發關注。

所謂「雪水當量」，是指積雪中所含的水分總量，是衡量水資源的重要指標。數據顯示，截至3月23日，火山口湖的雪水當量僅略低於8英寸，比此前最低紀錄——2015年同期——還低近4英寸，刷新歷史新低。

氣象專家指出，這一變化與今年俄勒岡整體暖冬密切相關。與2025年形成鮮明對比的是，去年該地區積雪情況良好，甚至接近歷史高值；而今年則因氣溫偏高、降雪減少，導致積雪量大幅縮水。

值得注意的是，這並非單一地區現象。整個太平洋西北地區今年都出現罕見「雪荒」，包括胡德山（Mount Hood）等地也出現創紀錄低積雪。氣象學家指出，持續升高的氣溫是主要原因之一，而這與全球氣候變暖趨勢密切相關。

專家分析，火山口湖周邊地區同時面臨「降雪減少」與「氣溫升高」雙重因素，使原本應該積累的雪量無法形成。這不僅影響景觀，也可能對夏季水資源、野火風險以及生態系統帶來連鎖影響。

火山口湖一向以冬季厚雪聞名，如今卻創下「最少積雪」紀錄，對於依賴融雪供水的俄勒岡而言，無疑是一個值得警惕的氣候信號。