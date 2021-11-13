滂沱大雨下 海岸地區成重災區

（本報綜述）俄勒岡州與華盛頓州西南部由周四晚開始持續降雨，多個地方出現水浸，土石流，波特蘭和溫哥華市的多條主要公路上車禍連生，，及有些地區電力中斷。

週五早上，由於持續降雨，大波特蘭地區發生了多宗車禍，一輛卡車在通往 5 號州際公路的 SR-14 匝道時有貨櫃倒塌於公路；格倫傑克遜大橋(Glenn Jackson Bridge)上發生的車禍阻塞了多條南行車路，因有大樹木倒塌，靠近Scholls Ferry的217 號高速公路需要關閉。

大雨亦造成波特蘭電力公司 (PGE)的客戶受停電影響，一度有超過 2,000 名 PGE 客戶沒有電力供應，截至上午 11 點，電力逐步恢復，停電的客戶減少至426戶。另一電力公司Pacific Power亦有超過 2,000 名客戶電力被中斷，其中大部分位於奧爾巴尼Albany地區。

在俄勒岡州，國家氣象局在幾個沿海縣發布了洪水預警，並且警告大雨將增加去年被山火蹂躪的地區的泥石流風險。

在Tillamook縣一位於101公路旁的露營車公園，有50人被洪水圍困，海岸防衛隊人員出動兩架直升機和一名救援游泳者到場，救出12 人和 3 隻狗，另有當地執法機構亦協助 8 人徹離。大約30名人士選擇留在公園內，被救出的人士和狗隻被送到Neskowin Valley學校避難，沒有受傷報告。該區不斷上升的水位令到通往該露營車公園的內斯科溫河大橋( Neskowin Creek Bridge )面臨倒塌，並有泥石流的危險，內斯科溫(Neskowin) 的 101 號高速公路已關閉。

另外，在內斯科溫六英里以外的奧蒂斯(Otis)市，一個露營車公園也被淹，一輛用作吸引遊客的舊消防車有一半被浸在水中。從新聞片中亦看到有一間流動房屋被水沖走。有當地居民表示，水浸經常都會出現，但像今次的情況則是罕見。

至於阿斯托利亞(Astoria)，週四創下了新的降雨記錄，降雨量剛剛超過 2 英寸，這是自 70 年前創下的記錄以來的最大降雨量。

據網上報導，海岸、俄勒岡州西南部埃爾克頓鎮(Elkton)附近和波特蘭以東的哥倫比亞河公路沿線發生了山泥傾瀉，風暴還導致停電，關閉了波特蘭郊區的幾所學校和地區辦事處。而在華盛頓州，政府也對該州西部至少有六條河流發出警告。

天氣系統顯示，降雨量在今日下午過後經已減弱，周六早上天氣乾燥，但各位要外出的朋友，隨時留意天氣及路面情況，減慢車速，注意安全。