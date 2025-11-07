溫情滿社區  關愛永相伴 砵崙海宴公所舉辦2025重陽敬老聯歡晚會

（本報訊）2025年10月29日農曆九月初九，砵崙海宴公所成功舉辦了一年一度的「重陽敬老聯歡晚會」，筵開三十四席，三百多位長者及鄉親齊聚一堂，共慶重陽佳節，場面熱鬧溫馨，洋溢著濃厚的敬老情誼與鄉情。

公所主席陳龍義在辭時表示，重陽節是中華民族敬老、愛老的傳統節日，每年舉辦重陽敬老晚宴的宗旨，是希望讓社區的長者感受到關懷與尊重，並以實際行動弘揚中華文化的孝親精神。他感謝鄉親多年來的支持，讓這項活動得以延續，成為波特蘭華人社區的一項美好傳統。

陳龍義主席指出，本次活動的所有開支均來自鄉親捐助。當晚，鄉親們熱烈響應，共籌得五萬五千美元。除支付本年度活動費用外，餘款將作為明年重陽敬老活動的啟動基金，延續這份溫情與善意。

晚宴上，主辦方還特別向八十歲及以上的長者派發五十美元紅包，共發出一百多封，讓長者們感受到節日的喜悅與社區的關愛。

此外，大會原準備頒發獎狀表揚陳來嬌女士（人稱嬌姑），惟因年事已高，本人不便出席。陳女士是早期華民村東主陳伯和先生的女兒，父女二人當年協助許多海宴鄉親移民美國，並幫助他們學習餐飲行業，促成波特蘭出現眾多由海宴移民開設的中餐館。她多年來無私扶助同鄉，在他鄉扎根安居，貢獻卓著，令人敬佩。

本屆晚會的文藝節目由波特蘭藝術中心負責策劃，多位本地歌手登台義演，包括甄會韶、侯婷婷、潘家強、陳炎宏、譚新銳、陳妍玲、「十一妹」、Tina，以及年輕小提琴手余浩東等，演出精彩紛呈，掌聲不斷。大會司儀由王斌擔任，全場氣氛熱烈，笑語洋溢。

砵崙海宴公所的重陽敬老聯歡晚會不僅為長者們帶來了關懷與歡樂，更體現了華人社區的凝聚力與敬老傳統，成為波特蘭華人社區每年重陽節最具意義的盛會之一。