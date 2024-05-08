湘親異域鄉情在 記一次湖南籍同鄉的聚會

(本報記者王星報道)天空飄著雨，還沒到約定的時間，張光超夫婦就帶著一套自備的音響，早早的來到了Lake Oswego 成人社區中心。這一天，是5月4日波特蘭湖南籍鄉親的第二次聚會。

雨稀稀落落的下著，人高高興興的來了。負責聚會的幾位先到了，王鷹、劉波莎、李世斌、Nancy、陳琪、朱文斌、池武、窩居一干人，他們要搶早一步來佈置場地。一面書畫展牆，透露著主辦者的文藝氣息和品味。參會的鄉親也陸續的來了。

中心大廳里，不一會兒人就满滿的了。這邊是一堆，那邊是一圍。鄉音在大廳里飄蕩著、繚繞著。老鄉見老鄉，是親切的、熱情的、乐呵的。有些已多時未見也算久別重逢了。而有的卻是“他鄉遇故知”的，格外的喜出望外，這在古時候可是“人生四喜”之一。

大家自然都不是空著手來的，都捧著自己最拿手的湘菜來與眾人品嘗分享。一排鋪著台布的長桌上，滿滿地擺著數十道各式各樣的菜品，琳瑯滿目已不足以形容其豐盛。湘菜，原本就是歷史悠久的八大菜系之一，香辣、香鮮、軟嫩，重色亦重味。看著滿桌的佳餚，讓人望而垂涎。

老鄉相聚一般來說也是平常的，而“湘聚”則不同。從最初的幾位老鄉小聚，成為今天這樣一種相對穩定的、緊密的、並且欲以持之以恆的趨勢發展的，這在波特蘭的華人中首屈一指，是令人嘖嘖稱贊的。這樣的聚會發端于何时，這其中竟包含了一段充滿鄉情鄉愛的故事。

2019年初春時，一位來自長沙的留學生王珏，想家了。第一次離家那麼遠，來到異國他鄉的波特蘭，在這個淅淅瀝瀝多雨的地方，他有一種從未有過的寂寞和孤獨，許多個無法入眠的夜晚，他想媽媽、想故鄉，想紅瓦綠樹里的家，和流過夢里的湘河與河中央的橘子洲。太想了，想得年輕人有些失魂落魄。當幾位老鄉知道了這件事，都坐不住了，我們都是來自湖南的鄉親，怎能讓伢子受這孤獨苦呢？

七位湖南同鄉為王珏張羅起了一個溫馨的飯局。大家吃吃喝喝，說說笑笑，為孤單的年輕人驅趕著孤寂。鄉音灌進了他的耳朵，鄉菜滿足了他的味蕾，鄉情溫暖了他的心靈，小伙子望着眼前一群來自老家的叔叔阿姨，就像回到了家鄉看見了親人，禁不住流下了激動的淚，又咧開了嘴笑了，緊皺著的眉頭舒展了，愁苦的心融化了，這是他離家以來從未有過的溫暖和開心。

鄉親聯誼、互相取暖的想法在此刻一拍即合。於是，“湘聚”，一個諧音而又别具含義的群名應運而生。湘人重情，“湘聚”不僅有“湘情”還包含了“湘音”和“湘味”，以“湘”為紅線連接老鄉，串起曾經在史冊上寫下過濃墨重彩的“湘人”，这是又一個在異域敘寫傳奇的開始。

平常群里話不多，相安無事，但有活動大家就動起來了。一傳十，十傳百，來自長沙、株洲和湘潭的，招呼了衡陽、邵陽、岳陽和益陽的，於是，張家口、常德和婁底的，聯繫了郴州、永州和懷化的，在“湘聚”的名義下，這些几乎来自湖南全境的科學家、工程師和攝影師們，這些醫生、老師和會計師們，這些歌手、舞者和畫家們——各個行業和領域的湖南籍的老鄉們都匯聚在一起了。多好啊，這樣一個團體，這樣一個聚會，這樣一個老鄉之家。鄉田同井，出入相友，守望相助，相濡以沫。身在異鄉，團結就是力量。大家興高采烈，以茶代酒，頻頻互祝；各種各樣的菜餚也品嘗了，吃得津津有味，吃出幸福感爆棚；搖獎也搖了，一個都没少，人手皆有份；還有攝影、繪畫和書法，以樂見的、傳統的方式來記錄這一刻。

快到聚會結束的時間了，鄉親們還不願意離開，還意猶未盡，還依依不捨，“湘聚”是一場盛會，是一種湘味，是一份鄉情，是一股能量。有人為此而感動，寫下了一副對聯：“湘親異域鄉情在，聚客同城旅誼濃”。確實，這一份鄉情在、旅誼濃而且將長久。