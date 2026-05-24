“湘聚”在威拉米特河畔 ——美西北湖南同鄉會舉行正式成立後首次聚會活動

（特約記者 王星）5月17日下午，美西北湖南同鄉會2026年“湘聚”活動，在威拉米特河畔Foothills Park舉行。60餘名來自哥倫比亞河兩岸三地的湖南鄉親相聚於此，在初夏蕩漾的微風里，互敘鄉情，共渡歡聚時光。

以湖南籍鄉親為主體的“湘聚”活動，始於2019年十月金秋。發起人以“相、鄉、湘”三字的諧音，將聚會命名為“湘聚”。此後，這一富有文化意蘊的雅稱，引領著湖南籍同鄉年復一年的相聚一堂，逐漸深入人心，成為美西北地區頗具代表性的華人同鄉活動之一。

每年“湘聚”不僅增強了鄉親之間的聯繫，也進而成為穩定而溫暖的社區紐帶。大家聊家常、話桑梓、敘友情、談未來，讓“湘聚”搭起一座溝通與守望的精神橋梁。

五年來，在鄉情不斷融洽、架構趨於成熟的基礎上，“湘聚”發起者們進一步籌劃組織規範化建設。今年，“美西北湖南同鄉會”正式獲批成立。李世斌作為NPO 創始人，出任首任主席。王鷹、朱文斌等為副主席和秘書長。同鄉會的建立，不僅更趨規範與完善，而且也為對鄉聚長期化、會務制度化和活動經常化奠定了組織基礎。

作為同鄉會正式面世後的首次“湘聚”，組織者們積極投身開展，不遺餘力，理事會及骨幹成員分頭負責，協同推進。

活動組織從協調與落實場地，發動鄉親製作各地特色美食，到書寫與製作現場宣傳標語與對聯；組織由陳明澤先生帶領的太極健身活動，到發起以《我的家鄉》為主題的攝影作品展及評選活動，以及攝影家唐樸祁的“美國西北風光系列”攝影展，到理事會成員和社區朋友合力捐助抽獎禮品等，無不體現組織與參與者統籌協調、多管齊下與合力打造，反映了湖南人“霸得蠻、耐得煩、吃得苦”的地域性格和精神氣質。

尤為引人注目的，是鄉親們親手烹制的各式湘味佳餚。竹筍炒臘肉、白辣椒炒雞肉、香辣蒜苗炒香乾等三十餘道湖南菜匯聚餐台，濃郁湘味瀰漫河畔，大家回味了一把舌尖上的鄉土記憶。

由王鷹書寫的巨幅“湘聚”“美西北湖南同鄉會”等紅底白字標語和微力不計工拙而撰寫的對聯等，不僅渲染了現場氣氛，也彰顯了民族文化特色。

展出的攝影作品吸引了大家的關注，經現場投票評選，選出了一、二、三等獎，分別由何愛艷的《世外桃源》、劉鴿的《曾家門楣》和朱文斌的《株洲 vs 郴州》斬獲。部分參與者還幸運地抽中了由理事會成員熱心捐獻的精美獎品。

活動在和諧、歡樂與驚喜中度過，落日余暉也漸漸倒映入威拉米特河中。第五屆“湘聚”也在濃濃鄉情中逐漸落幕。