深化民間友好 共譜合作新篇 俄州商務代表團訪問南寧紀實

（本報記者俄廣才攝影報導）以俄勒岡參議員盧·弗雷德里克為團長，眾議員馬克·歐文斯為副團長，俄勒岡-中國理事會聯合主席應書琪為訪華團代表的州商務代表團一行二十三人，於日前抵達廣西南寧展開為期三天的友好訪問。此次訪問既是兩地友好交往的良好開端，也是從地方層面推動美中關係發展的具體實踐。

高規格接待，共繪合作藍圖

代表團抵達當日，廣西自治區人大外事華僑委員會主任石東龍等官員親赴機場迎接，展現東道主的熱情與誠意。隨後，代表團參觀了廣西人民會堂，並與廣西企業界代表座談，初步探索合作方向。

11月7日，廣西自治區黨委書記、人大常委會主任陳剛會見了代表團一行。在友好熱烈的氣氛中，雙方共同見證了《廣西壯族自治區人大外事華僑委員會與美國俄勒岡州中國理事會友好交流備忘錄》的簽署。自治區領導周異決、方春明、李東興等參加會見，彰顯廣西對深化與俄勒岡州合作的高度重視。

陳剛書記對遠道而來的朋友們表示歡迎，並簡要介紹廣西經濟社會發展情況。他表示，中美兩國人民友好交往源遠流長，廣西與俄勒岡州合作基礎良好、空間廣闊。「希望雙方以此次訪問為契機，從地方層面落實兩國元首重要共識，深化人工智能、環境保護、人文等領域的交流合作，為中美關係發展貢獻力量。」

盧·弗雷德里克團長對廣西的熱情接待表示感謝。他強調，此次訪華是落實俄州參議院對華友好決議的具體行動。「期待通過此行，進一步深化雙方在科技、經貿、教育、農業、旅遊、能源等領域的務實合作，增進理解與友誼，共同造福兩地人民。」

深度走訪，感受廣西活力

訪問期間，代表團走訪多個代表性地點，親身感受廣西的發展活力與文化魅力。

在中國-馬來西亞欽州產業園，代表團深入了解這一國際產能合作示範區的運營模式與規劃，對園區的高新技術企業、創新合作機製及面向東盟的市場前景表現出濃厚興趣，並就投資政策與產業配套與負責人深入交流。

在北部灣欽州自動化集裝箱碼頭，智能化設備高效運作、巨輪穿梭的現代化景象令代表們贊嘆不已。碼頭的自動化水平、吞吐能力及其作為國際陸海貿易新通道關鍵節點的戰略地位，讓代表團對廣西聯通中國與東盟的樞紐作用有了直觀認識。

走進欽州坭興陶博物館，代表們被國家級非物質文化遺產「坭興陶」的獨特魅力吸引。「窯變無雙」的工藝、精美的陶藝作品及其產業化發展，展現了傳統工藝與現代創意的完美結合，增進了他們對廣西歷史文化的了解。

參訪中國-東盟博覽會永久會址與中國-東盟自貿區商事法廳，代表團系統了解了廣西在中國-東盟合作中的橋梁作用，並對東博會推動區域經貿合作的平台功能及自貿區商事法律服務保障機製給予高度評價。

此外，代表團還參觀了廣西農業博覽會。琳瑯滿目的特色農產品，如柑橘、百香果、茶葉等等，展現了廣西農業的豐富物產，也為雙方在農業技術與貿易領域的合作開辟了空間。

文體並蒂花開，友誼歷久彌新

訪問期間，一場場充滿壯鄉風情的歡迎活動令人難忘。在欽州坭興陶博物館，廣西藝術學院舞蹈團為來賓們表演了優美的民族舞蹈；在產業園區，民族藝術團的演員們則以歡快熱情的壯家「竹竿舞」迎接來賓。在富有節奏的竹竿敲擊聲中，代表團成員踴躍加入親自體驗獨特的民族舞蹈，現場歡聲笑語，文化的力量瞬間拉近了彼此距離。

代表團一行還專程拜會了李寧基金會秘書長張健，並參觀李寧廣西體育園，深入了解李寧品牌在社區體育文化建設與青少年體育交流方面的投入。1971年「乒乓外交」中美國代表團最年輕隊員朱迪女士，亦在體育園乒乓球館與當地青少年及教練親切互動，現場氣氛融洽熱烈。

攜手前行，未來可期

三天的訪問時間雖短但成果豐碩，正如弗雷德里克參議員所言：「地方層面的務實交流是推動美中關係健康發展的重要基石。」此次訪問為廣西與俄勒岡州的未來合作描繪了清晰藍圖，也為美中民間友好增添了生動註腳。兩地的深入合作，必將如八桂大地上的綠樹根深葉茂，結出更多互利共贏的碩果。

圖片說明：

3097— 代表團團長弗雷德里克（前左四）等代表團成員，在廣西自治區人大外事華僑委員會主任石東龍（右一）引導下參觀廣西人民會堂

3195— 代表團一行與廣西政府官員及企業界代表舉行座談會

3656— 自治區黨委書記、人大常委會主任陳剛會見代表團一行。圖為團長弗雷德里克（左）向來賓們介紹俄勒岡州資源優勢

3767— 在陳剛書記（後排左四）弗雷德里克團長（後排左三）副團長歐文斯（後排左二）見證下，俄勒岡中國理事會聯合主席應書琪（前排左）與自治區人大外事華僑委員會主任石東龍，共同簽署《友好交流備忘錄》

4037— 中國-東盟商品交易所給代表團一行留下深刻印象，圖為參觀後一起合影留念

4097— 中國-東盟商品交易所內展示的水果品類琳瑯滿目，令代表團成員們交口稱讚

4122— 代表團一行參觀南寧五象新區願景規劃

4521— 民族藝術團的演員們以歡快熱情的「竹竿舞」迎接來賓們。圖為副團長馬克·歐文斯（舞者右一）和朱迪·霍爾弗羅斯特（舞者中）隨著節奏「翩翩起舞」