深化優勢互補 共築務實合作 內蒙古代表團訪問波特蘭 經貿文旅推介會成功舉辦

（本報記者俄廣才攝影報導）應俄勒岡中國理事會邀請，由內蒙古自治區政府官員及伊利集團、蒙牛集團、鄂爾多斯等三十多家龍頭企業組成的商務代表團，於5月12日抵達波特蘭，展開為期三天的友好訪問。此行是繼去年10月俄勒岡商務代表團成功訪問內蒙古後，內蒙古首次派出大型代表團回訪，標誌著雙方在經貿、文旅、教育等領域的交流合作邁向新階段。

座談會達成多項共識，參議長瓦戈納幽默點睛

13日上午，內蒙古自治區副主席唐毅、商務廳副廳長胡應峰、教育廳副廳長陳明、外事辦公室副主任劉玉彪，以及伊利集團高級執行總裁劉春喜、蒙牛集團執行總裁吳喜春等代表團成員，舊金山總領館教育參贊王文輝，與俄州參議長羅伯特·瓦格納（Robert Wagner）、州眾議員馬克·歐文斯， （Mark Owens ）以及俄勒岡農業廳、商務廳負責人、俄勒岡州姐妹省州委員會執行主任藍進、俄勒岡中國理事會主席應書琪等美方代表，在波特蘭世貿中心舉行座談會。

唐毅副主席重點介紹了內蒙古在農業、乳業、新能源、文旅等領域的優勢產業，並特別提到伊利、蒙牛等企業已具備堅實的合作基礎。指出，內蒙古與俄勒岡州自然條件、產業結構與資源稟賦互補性強，合作前景廣闊。同時強調：「地方交流合作始終是中美兩國關係發展的堅實基礎和重要動力。是拉近兩國人民距離、增進相互理解的重要橋梁。」

瓦格納參議長則介紹了俄勒岡州多元化的產業結構，並強調地方交流與合作的關鍵意義。他幽默地表示：「特朗普總統已經到了北京，但我覺得咱們這次雙邊交流，才是目前世界上最重要的一場對話。」這番話引發現場掌聲，也彰顯了雙方對彼此關係的高度重視。

座談會上，雙方回顧了過往官方互訪、民間交流及貿易往來的成果，並在農牧業、新能源、文旅、青少年交流等領域達成深化合作共識。

經貿文旅推介會亮點紛呈，十年合作再簽新約

同日上午，內蒙古與俄勒岡在世貿中心聯合舉辦經貿文旅推介會。唐毅副主席與瓦格納參議長分別致辭。

內蒙古伊利集團、蒙牛集團、鄂爾多斯集團等重點推介了能源、綠色農畜產品、文旅、服裝、先進製造業及自貿試驗區發展機遇；俄勒岡商務廳、農業廳、草籽協會、小麥委員會、19 Acres蘋果精釀品牌等機構也分別圍繞草籽、小麥、精釀啤酒等領域的本地特色產業進行介紹。展示雙方合作空間，對接兩地供需所求，現場交流熱烈，合作意願濃厚。

推介會上最受矚目的環節之一，是美國藍山甘草公司與內蒙古優然牧業的簽約儀式。兩家企業已有十年合作歷史，藍山公司是俄勒岡州大型苜蓿草種植加工企業，優然牧業則是內蒙古最大的奶牛養殖企業。此次簽約進一步強化了雙方在農牧業、清潔能源、先進製造、物流貿易等領域的可持續合作關係，實現俄勒岡優質牧草資源與內蒙古奶業優勢的雙向賦能。

玫瑰使團致敬，友好氛圍濃厚

會議期間，波特蘭玫瑰使團特別舉行歡迎儀式，向代表團一行致以崇高敬意，並向唐毅副主席頒發紀念證書。整場活動展現了兩地人民之間的深厚情誼，也為未來中美地方友好交流與互利共贏注入新的動力。

會議結束後，內蒙古藝術劇院代表團、波特蘭中國舞蹈團，分別為來賓們展示了極具草原地域特色的蒙古民族風情歌舞，以及舞蹈《紅樓夢十二釵》等節目，贏得了觀眾們熱烈地掌聲。

當晚，俄勒岡中國理事會設晚宴，熱情歡迎代表團一行對波特蘭市的友好訪問。

深化高等教育合作，推動校際人才培養

14日上午，內蒙古代表團與俄勒岡高等教育委員會等教育機構負責人在波特蘭州立大學會面，就教育領域的深入合作舉行座談。

自治區副主席唐毅、教育廳副廳長陳明，俄勒岡州參議院教育委員會主席盧·弗雷德里克（Lew Frederick），以及俄勒岡高等教育協調委員會主席本·坎農（Ben Cannon），俄勒岡中國理事會榮譽主席邁克爾·德蒙布羅（Michael Dembrow）、教育與文化委員會主席陳曦真、秘書長謝龍權等出席會議。

州立大學校長安·卡德（Ann Cudd）介紹了學校概況及俄勒岡州教育體系，並表達與內蒙古開展學生交流的強烈意願。內蒙古代表團全面介紹了內蒙古高等教育的發展成果與辦學特色。

雙方聚焦於師資訪學研修、學生聯合培養、學分互認、學術資源共享等實質內容進行深入探討。已就建立「常態化教育合作機制」、推進「中青年教師海外進修」以及「本科生與研究生聯合培養」等事宜達成了初步合作共識。自治區教育廳表示，下一步將加快推動這些合作意向落地，盡快啟動相關項目。