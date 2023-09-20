深入地方務實交流 持續推進友好關係 張建敏總領事 呂江公使率團訪問俄州

（本報記者俄廣才攝影報導）由中國駐舊金山總領館張建敏總領事、中國駐美國大使館經商處呂江公使率領的外交代表團一行九人，於9月11日至15日對俄勒岡州進行了為期五天的友好訪問。代表團成員有張總領事夫人鄭心、駐舊金山總領館商務參讚鄔沛民、領事張景鋮、劉瑩，駐美大使館農業參贊焦點、三秘張詣奇。俄勒岡中國理事會執行主席藍進、副主席應書琪、秘書長張善博、董事俄廣才等陪同訪問。

在波特蘭，呂江公使一行訪問了俄州農業廳及俄州大榛子委員會，向行業內種植、加工、出口方企業代表詳細介紹了大榛子出口中國的最新市場統計及政策支持。

張建敏總領事一行會見波特蘭市市長惠勒等當地政界人士，雙方就中美關係、地方合作等進行了友好交流。

9月12日，代表團一行參觀了俄勒岡州東部的可持續農業能源中心（Sustainable Agriculture and Energy），深入了解俄勒岡州東部在可持續性農業及能源方面的先進成果。

9月13日，張建敏總領事與駐美大使館呂江公使一行共同會見俄勒岡州立大學校長辦代表及以農學院代表，圍繞環保與可持續性發展、農業科學、糧食安全、交錯層壓板材（Cross Laminated Timber）應用等專業方向，相互探討俄州與中國在師生交流等國際教育方面合作的可行性。

訪問期間，代表團一行還參觀了全球時尚毛織品牌彭德爾頓毛紡廠總部。公司主席兼CEO約翰 畢肖普帶領參觀生產車間，並與代表團就出口中國市場、優化全球供應鏈方面進行了深入的交流，希望其產品能夠正式進入中國市場，為中國消費者帶來優質的產品。

張總領事與呂江公使接受《東俄勒岡人報》記者專訪，呼籲加強農業等領域務實合作，共同助力中美關係的改善與發展。

9月15日，中國外交代表團

在彭德爾頓參加嘉年華活動的俄州州長蒂娜 科泰克舉行座談會。蒂娜州長對中國使團訪問東俄勒岡表示由衷的歡迎，對俄州中國友好關係以及民間交流的給予充分地肯定與支持。中國代表團邀請州長明年再次訪問中國，進一步深入在經貿、環保與可持續性發展、人文、國際教育、旅遊方面的民間交流。

代表團一行還應邀參加了俄州東部舉辦的彭德爾頓嘉年華巡遊會，觀賞了最能體現狂野西部精神的牛仔競技表演，所到之處均受到當地各界人士熱情友善歡迎。

舊金山總領館商務參讚鄔沛民表示，中國與俄勒岡州經貿交往密切，農產品是俄州出口中國貨物中的重要商品之一。

鄔參讚指出，東俄勒岡農業高度發達，具有比較優勢。代表團一行深入農場田間地頭，全面了解當地主要農產品，與生產者、收購者、出口商和行業協會、地方官員等深入交流，有助於擴大雙方今後的合作。

他說：「彭德爾頓市的嘉年華活動,使我們領略了當地的民俗

風情，體會到了當地民眾

代表團一行的熱情、友好

真誠。雙方的合作不僅是為貿易投資的擴大，也是為促進友好關係的不斷深化。

呂江公使在接受采訪時指出，多年來，中國是俄州第一大貿易夥伴，從半導體到體育用品，從農林產品、農技交流到教育、旅遊，雙方互利合作潛力巨大，前景廣闊。

在牛仔競技賽場、花車遊行街頭、土豆種植農場、麥田與葡萄莊園，代表團成員與農場主、企業、協會和州、郡、市官員，以及俄大、俄州立大學、藍山社區學院等機構代表，暢談加強務實合作的願望與潛力，盡顯相互之間坦誠相待、開放交流的熱忱。

呂江公使說：「感謝俄勒岡中國理事會對本次訪問的精心籌劃與安排。感謝州政府、州議員、商企、東俄州婦女協會、Umatilla郡及郡內各市、州和地方教育機構的大力支持。願以此行為新的開始，期待更多交流對話與合作成果。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進認為，此次中國外交使團訪問俄州東部，充分體現了中國對中美民間交流的高度重視，也體現了俄勒岡中國理事會地方工作的深厚基礎。

藍進指出，俄州東部農民的真誠和樸實給中國客人留下了深刻印象。希望通過此次中國外交使團深入地方的務實交流與調研，使俄勒岡與中國友好關係得以持續穩固發展。

圖片說明：

– 左起：俄勒岡州中國理事會秘書長張善博，尤馬蒂拉郡議員約翰 謝弗，駐美使館經商處公使呂江，州參議員比爾 漢塞爾，駐美使館農業參贊焦點、三秘張詣奇，舊金山總領館商務參贊鄔沛民、俄勒岡州中國理事會主席藍進等深入當地農場考察

0904–右起：張建敏總領事，呂江公使接受東俄勒岡人報採訪

0905–代表團一行在觀看牛仔競技表演時，彭德爾頓牛仔競技皇後、牛仔節表演公主等前來代表團坐席處表示熱情歡迎

0907–嘉年華巡遊會上，中國代表團一行向印第安原住民巡遊隊揮手致意

0901–左起：俄州第一夫人艾米 威爾遜、州長蒂娜 科泰克，總領事張建敏與夫人鄭心、州參議員比爾 漢塞爾與夫人瑪格麗特 漢塞爾，商務參贊鄔沛民等在座談會上親切交談

0902–左起：尤馬蒂拉郡議員約翰 謝弗，商務參贊鄔沛民，張建敏總領事與夫人鄭心，俄州第一夫人艾米威爾遜，州長蒂娜 科泰克，呂江公使、參議員比爾 漢塞爾及夫人瑪格麗特 漢塞爾，焦點參贊，三秘張詣奇，秘書長張善博，領事張景鋮、劉瑩，於座談會後合影留念

0908–州參議員比爾 漢塞爾設家宴歡迎代表團一行。左起：領事劉瑩，三秘張詣奇，焦點參贊，郡議員約翰 謝弗及夫人艾米，張建敏總領事與夫人鄭心、呂江公使、州參議員比爾 漢塞爾及夫人瑪格麗特 漢塞爾，郡議員辛迪 蒂蒙斯及先生史蒂夫，安西娜市市長貝基 施羅德及先生吉米，商務參贊鄔沛民

0909–彭德爾頓毛紡廠主席約翰 畢肖普帶領代表團參觀工廠車間。左起：商務參贊鄔沛民，州參議員比爾 漢塞爾，總領事張建敏，主席約翰 畢肖普，呂江公使，農業參贊焦點